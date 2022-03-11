Як Україна відновлюватиме економіку після завершення війни - НБУ — Finance.ua

Як Україна відновлюватиме економіку після завершення війни - НБУ

Як Україна відновлюватиме економіку після завершення війни - НБУ

Національний банк України реалізує спеціальний план для підтримки української економіки під час війни.

Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в ефірі радіо НВ, повідомляє пресслужба банку у Фейсбуці.

«До війни ми говорили, що наша банківська система перебуває в хорошій фінансовій формі й здатна протистояти різним викликам. Звичайно ті виклики, в яких ми живемо зараз, безпрецедентні, але виглядає так, що банківська система була підготовлена навіть до них. Також треба враховувати, що ми вже восьмий рік живемо в умовах гібридної війни, і будь-яка нормальна організація мала б мати так званий BCP — план безперебійної роботи в умовах агресії. У НБУ такий план був. Ми завжди сподівалися, що у нас не буде потреби його реалізовувати, але ми були готові», — заявив Ніколайчук.

Як Україна відновлюватиме економіку після завершення війни?

За його словами, зараз НБУ насамперед займається забезпеченням безперебійної роботи фінансової системи.

«Але ми дійсно вже починаємо обговорювати, як будемо відновлювати українську економіку, інфраструктуру, будівлі, налагоджувати роботу бізнесу після того, як позбудемося окупантів із нашої землі. Ураховуючи ту безпрецедентну підтримку, яку ми маємо зараз на Заході, думаю, що наповнення фондів для відновлення української економіки — цілком реалістичне завдання. В міру стабілізації ситуації будемо працювати з бізнесом, який зазнав втрат, щоб відновити нашу економіку і зробити її ще сильнішою та адаптованою до нових реалій», — додав заступник голови НБУ.

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Як зазначає Ніколайчук, зараз західний бізнес виходить з рф, ніхто не хоче мати справу з росією. Це — великі можливості для української економіки в післявоєнний час.

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