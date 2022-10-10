Як швидко оформити поліс «Зеленої карти»: що треба знати — Finance.ua

Як швидко оформити поліс «Зеленої карти»: що треба знати Вчора 17:10 — Страхування

Як швидко оформити поліс «Зеленої карти»: що треба знати

З 1 жовтня Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) запровадило нові правила щодо оформлення «Зеленої карти» онлайн.

Нові правила стосуються термінів оформлення електронного страхового поліса « Зелена карта » для виїзду за кордон.

Водіям варто завчасно подбати про замовлення поліса, оскільки терміни його оформлення змінено:

електронний поліс відтепер можна оформлювати лише «на завтра» — тобто за день і більше. Наприклад, якщо ви плануєте перетинати кордон і страховка вам потрібна на 12 жовтня, ви можете оформити електронну її версію 10 або 11 жовтня;

Наприклад, якщо ви плануєте перетинати кордон і страховка вам потрібна на 12 жовтня, ви можете оформити електронну її версію 10 або 11 жовтня; якщо «Зелена карта» потрібна вам день у день — ви можете оформити лише паперовий поліс.

Тому водіям краще завчасно подбати та купити поліс онлайн. Це можна зробити у кілька кліків на Finance.ua. Так ви не будете переплачувати, та не потрібно буде стояти у чергах на кордоні.

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