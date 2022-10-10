Як швидко оформити поліс «Зеленої карти»: що треба знати — Finance.ua
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Як швидко оформити поліс «Зеленої карти»: що треба знати

Страхування
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Як швидко оформити поліс «Зеленої карти»: що треба знати
Як швидко оформити поліс «Зеленої карти»: що треба знати
З 1 жовтня Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) запровадило нові правила щодо оформлення «Зеленої карти» онлайн.
Нові правила стосуються термінів оформлення електронного страхового поліса «Зелена карта» для виїзду за кордон.
Водіям варто завчасно подбати про замовлення поліса, оскільки терміни його оформлення змінено:
  • електронний поліс відтепер можна оформлювати лише «на завтра» — тобто за день і більше. Наприклад, якщо ви плануєте перетинати кордон і страховка вам потрібна на 12 жовтня, ви можете оформити електронну її версію 10 або 11 жовтня;
  • якщо «Зелена карта» потрібна вам день у день — ви можете оформити лише паперовий поліс.
Тому водіям краще завчасно подбати та купити поліс онлайн. Це можна зробити у кілька кліків на Finance.ua. Так ви не будете переплачувати, та не потрібно буде стояти у чергах на кордоні.

Оформити Зелену карту зараз

За матеріалами:
Finance.ua
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