Як штучний інтелект змінює банківську сферу — Finance.ua

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Як штучний інтелект змінює банківську сферу

Технології&Авто
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Як штучний інтелект змінює банківську сферу
Як штучний інтелект змінює банківську сферу
В UBS спостерігають зміни у взаємодії між клієнтами та співробітниками банків, які сталися завдяки штучному інтелекту.
Про це розповіла президентка UBS Switzerland Сабіна Келлер-Буссе, пише Reuters.
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Вона порівняла ці зміни з тим, як пацієнти йдуть до лікаря, уявляючи собі картину своєї хвороби, а клієнти використовують штучний інтелект, щоб придумати ідеї, які потім пропонують банку.
«У нашій галузі це також станеться, оскільки завдяки ChatGPT з’явиться більше даних. Ми повинні знати, що наші клієнти використовують його», — попередила вона під час форуму Point Zero в Цюріху.
Швейцарський банк інтегрує штучний інтелект у послуги та продукти, які він пропонує своїм клієнтам, запустивши торік пілотний проєкт миттєвого кредитування, орієнтований на малі та середні компанії, які часто мають нагальну потребу в ліквідності.
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За словами Сабіни Келлер-Буссе, ця послуга дозволяє оминути кредитних спеціалістів та прискорити процес отримання відносно стандартного продукту.
«Це лише початок того, що ми побачимо», — зазначила вона.

Як заробити за допомогою штучного інтелекту

За матеріалами:
mezha.media
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