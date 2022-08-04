Як провести термомодернізацію будинку і скільки часу це займе — Finance.ua
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Як провести термомодернізацію будинку і скільки часу це займе

Особисті фінанси
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Як провести термомодернізацію будинку і скільки часу це займе
Як провести термомодернізацію будинку і скільки часу це займе
Щоб провести комплексну термомодернізацію будинку, ОСББ мають звертатися до Фонду енергоефективності, подавати заявку та отримувати грант для утеплення своєї домівки.
Про це в ефірі 1+1 розповіла очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, коментуючи недавно ухвалений закон про комплексну термомодернізацію будівель.
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За її словами, документ спрощує процедуру розгляду заявки на часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності і дає можливість поетапного фінансування проектів термомодернізації.
«Ми часто опалюємо не свої квартири, а повітря. Це через низьку енергоефективність наших домівок. Якщо подивитися на показник, скільки витрачається енергії, щоб опалювати будинки в Україні — то він 2-3 рази вищий, ніж у країнах Євросоюзу. Щоб комплексно утеплити будинок — ОСББ має звертатися до Фонду енергоефективності, подавати заявку, отримувати грант і проводити утеплення», — пояснила Олена Шуляк.
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Вона додала, що комплексна термомодернізація — це робота з утепленням фасадів, інженерними мережами, встановлення індивідуальних теплопунктів. Всі ці заходи разом дозволяють витрачати на опалення менше, проте жити у теплих домівках.
«Це нешвидкий процес, тож починати можна вже зараз: робити обстеження будинку, можуть працювати люди, які проводять енергоаудит і надають рекомендації, що саме потрібно робити. Загалом термомодернізація може займати від 3 до 6 місяців, адже необхідно зробити проект, закупити матеріали тощо. Проте це необхідно робити — зокрема перед важкою зимою в умовах війни. Адже росія не просто обстрілює наші міста, вона займатиметься енергетичним шантажем», — підсумувала голова «Слуги народу».
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За матеріалами:
Finance.ua
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