Як працюватимуть банки 9 травня: пояснення НБУ — Finance.ua

Як працюватимуть банки 9 травня: пояснення НБУ

Вчора 11:12 — Казна та Політика

На період дії воєнного стану в Україні вихідний день не переноситься наступного після святкового, якщо він припадає на суботу чи неділю.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацбанку України.

Через продовження дії військового стану до 25 травня банки та система електронних платежів Національного банку (СЕП) працюватимуть у звичайному режимі.

«Святковий день 9 травня (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні), що припадає на понеділок, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи. Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться з 7 до 9 травня 2022 року включно з датою банківського дня 9 травня 2022 року», — сказано у повідомленні.

НБУ вказує, що СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв, як і у мирний час, і всі банки України, підключені до системи, можуть здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних, враховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.

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