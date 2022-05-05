Як працюватимуть банки 9 травня: пояснення НБУ — Finance.ua

На період дії воєнного стану в Україні вихідний день не переноситься наступного після святкового, якщо він припадає на суботу чи неділю.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацбанку України.
Через продовження дії військового стану до 25 травня банки та система електронних платежів Національного банку (СЕП) працюватимуть у звичайному режимі.
«Святковий день 9 травня (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні), що припадає на понеділок, єзвичайним робочим днем, зокрема для банківської системи. Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться з 7 до 9 травня 2022 року включно з датою банківського дня 9 травня 2022 року», — сказано у повідомленні.
НБУ вказує, що СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв, як і у мирний час, і всі банки України, підключені до системи, можуть здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних, враховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.