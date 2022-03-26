Як працюватиме валютний ринок в умовах воєнного стану — Finance.ua

Як працюватиме валютний ринок в умовах воєнного стану

Вчора 08:03 — Валюта

Finance.ua розповість, які кроки вже вдалось реалізувати на валютному та фінансовому ринках.

Офіційний курс гривні зафіксовано на рівні 29,25 та запроваджено низку тимчасових валютних обмежень. Так, уповноваженим установам заборонено здійснювати торгівлю валютними цінностями, крім операцій з купівлі іноземної валюти для придбання товарів критичного імпорту за переліком, затвердженим Кабінетом міністрів України, а також валютних операцій для проведення мобілізаційних й інших заходів у сферах забезпечення національної безпеки та оборони.

Національний банк ввів заборону на здійснення транскордонних валютних платежів. Винятком до відповідної заборони є розрахунки та отримання готівки з використанням платіжних карток за кордоном та низка інших операцій.

Національний банк повернув вимогу щодо надання громадянами підтвердних документів банків під час переміщення валютних цінностей за межі України у сумі, що перевищує 10 тис. євро (в еквіваленті), зокрема документи про зняття готівки з власних рахунків або щодо придбання банківських металів.

Українці, на рахунки яких був накладений арешт органами державної виконавчої служби чи приватними виконавцями, можуть користуватися своїми коштами. Головне, щоб сума стягнення за виконавчим документом щодо такої особи не перевищувала 100 тис. гривень.

У разі відкриття рахунка клієнтом, на кошти якого в цьому банку накладено арешт, клієнти можуть відкрити такий рахунок та здійснювати видаткові операції з нього без урахування арешту до закінчення воєнного стану в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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