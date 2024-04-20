Як поведінкові упередження впливають на фінансові рішення — Finance.ua

Як поведінкові упередження впливають на фінансові рішення Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Як поведінкові упередження впливають на фінансові рішення, Фото: freepik

Часто неправильні логічні припущення викликають поведінкові упередження, які призводять до необґрунтованих або неефективних фінансових рішень.

Про це пише Фінкульт.

Поведінкові (когнітивні) упередження — це помилкові переконання або спотворені уявлення, які впливають на наш спосіб мислення і поведінку.

Які когнітивні упередження впливають на фінансові рішення

Одним з когнітивних упереджень є ефект підтвердження стереотипів, коли ми шукаємо підтвердження наших переконань та не звертаємо увагу на альтернативну інформацію, яка може суперечити нашому переконанню, але бути більш ефективною.

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Ефект групової думки - тенденція приймати рішення, які підтримуються групою людей, замість того, щоб робити власний аналіз та дослідження.

Наприклад, якщо ваші близькі підказують вам, якими фінансовими продуктами користуватись, ви можете використовувати їх, незалежно від того, чи вигідно це для вас.

Ефект самообману. Це тенденція до переконання, що прийняте рішення є правильним, незалежно від того, які докази свідчать про його неправильність.

Наприклад, якщо ви витрачаєте більше грошей, ніж повинні, ви можете переконувати себе, що це тимчасове явище, і ви зможете відшкодувати витрати у майбутньому.

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Ефект узагальнення - це акцентування уваги на загальній інформації, а не на конкретних даних.

Як зменшити вплив когнітивних упереджень на фінансові рішення

Критично оцінюйте та аналізуйте інформацію перш ніж прийняти рішення;

звертайте увагу на негативні наслідки рішень, а не тільки на потенційні переваги;



намагайтесь мати реалістичні очікування та враховувати можливі наслідки своїх рішень.



Знання з фінансової грамотності допоможуть уникнути помилок та збільшити власні шанси на успіх у досягненні фінансових цілей.

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