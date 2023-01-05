Як підключитися до мобільного Інтернету за відсутності світла: топ 5 способів — Finance.ua

Як підключитися до мобільного Інтернету за відсутності світла: топ 5 способів Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

У роботі мобільних мереж існує багато нюансів і параметрів, перемикаючи які можна отримати більш стабільний сигнал.

Під час відключень електропостачання в Україні страждає і стільниковий зв’язок.

YouTube-канал «ЦКВЙ» у своєму ролику розповів, як користуватися мобільним Інтернетом у такій ситуації.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів в Україні регулярно відключають електропостачання для стабілізації системи. Разом із житловими будинками, супермаркетами, ресторанами та іншими підприємствами відключаються й базові станції мобільного зв’язку, тож Інтернет може зникнути. Ситуацію ускладнює зростання навантаження на мережі операторів, адже абоненти переходять зі стаціонарних підключень на мобільне.

Існують кілька простих способів, як повернути мобільний Інтернет хоча б на короткий час, щоб зв’язатися з близькими та переглянути потрібну інформацію. Найпростіший з них — відключити Wi-Fi і на кілька секунд увімкнути режим польоту в налаштуваннях — достатньо знайти іконку літака в меню швидкого запуску, свайпнути вниз на головному екрані. Після цього мобільний Інтернет повинен повернутися приблизно на 10-15 секунд — цього достатньо, щоб запустити месенджер та написати повідомлення.

Другий спосіб — примусове (формоване) використання 4G. За замовчуванням у багатьох смартфонах стоїть автоматичний вибір мережі, тому іноді вони перемикаються на повільніший 3G, особливо часто таке відбувається в місцях перетину покриттів. Щоб цього уникнути, можна відкрити налаштування мобільних мереж, вибрати потрібну SIM-картку, відкрити меню «Переважні мережі» та вибрати пункт «4G (LTE)».

Щоб телефон на Android гарантовано працював тільки в режимі LTE, можна через виклик відправити команду *#*#4636#*#, вибрати «Налаштування телефону» та «Встановити потрібний тип мережі», а саме — «LTE only». Крім того, можна завантажити з Google Play Market програму під назвою «Force 4G». iPhone теж можна перевести в такий режим, але це нелегально і суперечить угоді користувача з Apple.

З іншого боку, більшість абонентів сидять саме на 4G, тому якщо Інтернет не тягне, рекомендується скористатися третім способом та поставити пріоритетну мережу 3G. За словами блогера, при завантаженості мережі оператора таким чином можна підвищити швидкість завантаження приблизно в 10 разів.

Четвертий спосіб — змінити оператора і отримати кращий зв’язок. В одному будинку може добре ловити «Київстар», а в іншому Vodafone або Lifecell, багато чого залежить від кількості вишок поблизу. Щоб не помилитися, слід завантажити програму, яка показує розташування вишок і базових станцій мобільного зв’язку поблизу, а потім перевірити який оператор надає найбільш стабільну мережу LTE. Далі можна підібрати відповідний тариф та перенести свій номер у мережу іншої компанії.

Є ймовірність зловити покриття свого оператора зі швидким мобільним Інтернетом у своїй квартирі чи будинку, адже може існувати «острівець», куди вежа добре дістає, а далі зв’язок втрачається. Для цього необхідно рухатись метр за метром, перевіряючи швидкість з’єднання за допомогою програми Speedtest. Спосіб малонадійний, адже таких острівців у будинку може не бути, але його наявність дозволить навіть роздавати Wi-Fi зі смартфона на інші пристрої. Головне — пам’ятати, що з кожним підключеним гаджетом падає швидкість.

Ще можна підключити LTE роутер з антеною. На сьогоднішній день існує багато моделей із вбудованими батареями, потрібно лише регулярно їх заряджати.

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