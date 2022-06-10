Як перевірити статус заявки «єПідтримка» — Finance.ua

Як перевірити статус заявки «єПідтримка»

Вчора 13:01 — Особисті фінанси

Як перевірити статус заявки «єПідтримка»

З початком повномасштабної війни росії проти України держава ініціювала фінансові виплати громадянам. Ain.ua розповідє, як українці можуть перевірити свій статус заявки «єПідтримка».

Нагадаємо, в рамках програми «єПідтримка» громадяни отримали можливість отримувати грошову допомогу як внутрішьо-переміщені особи та по безробіттю. Водночас підприємці, працевлаштовані особи та бізнеси, що влаштували на роботу ВПО, могли подати заявку на одноразову виплату в розмірі 6500 грн.

Як перевірити статус заявки «єПідтримка»

Станом на червень 2022 року в додатку «Дія» та на однойменному веб-порталі стежити за статусом відправленої заявки неможливо. Як прокоментували в Мінцифри, «Дія» є лише технічним реалізатором послуги.

Якщо пояснювати просто: усі довідки в застосунку підтягуються з відповідних державних реєстрів, однак сама «Дія» не розглядає заявки та не відповідає за їх статус. Тобто, за усі деталі стосовно поданих громадянами заяв відповідають профільні міністерства. Вони також і розглядають заявки та виплачують кошти на карту «єПідтримка».

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Якщо людина подає заявку через застосунок «Дія», у відповідному розділі послуг («Допомога по безробіттю», «Оформлення довідки ВПО» або «єПідтримка») вона може побачити, чи відповідає всім необхідним вимогам та чи може отримати виплату.

Наприклад, якщо ви не є діючим ФОП-ом 1-4 групи або ж найманим працівником з територій, де ведуться активні бойові дії, то у додатку ви отримаєте повідомлення про неможливість надання фінансової допомоги державою. У той же час, такий статус може означати, що вам відмовлено в допомозі, адже після оформлення послуги заява проходить додаткову перевірку на відповідність умовам.

Якщо ж послуга можлива, в «Дії» буде активною клавіша «отримати допомогу».

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Коли людина подала заявку, вона має автоматично підтягуватись у реєстр, довідка відображається серед цифрових документів, а кошти надходять на карту «єПідтримка». Якщо ж цього не сталося, причини, через які довідка не може бути отримана, можна дізнатися у відповідних держорганах. Там також прокоментують статус заявки.

Щоб дізнатися статус заявки щодо отримання виплат ВПО, допомоги по безробіттю та компенсації за працевлаштування ВПО, варто звернутися до Мінсоцполітики. Для цього достатньо надіслати відповідний запит, у якому необхідно вказати свої анкетні дані, або звернутися за телефоном.

Контакти:

Статус заявки «єПідтримка» (та разової допомоги в 6500 грн) можуть прокоментувати в Міністерстві економіки.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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