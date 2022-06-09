У яких випадках переселенцям потрібно скасувати грошову допомогу ВПО — Finance.ua

У яких випадках переселенцям потрібно скасувати грошову допомогу ВПО

Вчора 13:00 — Особисті фінанси

У яких випадках переселенцям потрібно скасувати грошову допомогу ВПО

Багато переселенців прийняли рішення повертатись додому, а деякі, навпаки — виїхати за кордон. Якщо такі переселенці мають статус внутрішньо переміщеної особи та переїздять в інші регіони, то їм необхідно скасувати статус ВПО. Для цього потірбно проінформувати орган соціального захисту населення або уповноважену особу із соціальних питань для скасування довідки ВПО.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» дія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи скасовується, якщо особа:

подала заяву про відмову від довідки;

повернулась до покинутого місця постійного проживання;

виїхала на постійне місце проживання за кордон.

Тож, при виникненні зазначених обставин внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані на території певної територіальної громади, зобов’язані протягом трьох днів повідомити департамент в один із способів:

подати повідомлення за місцем отримання довідки;

подати повідомлення через портал «Дія» за посиланням.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, право на допомогу, крім переселенців, з травня мають

особи, які евакуюються з населених пунктів, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій (можливих бойових дій), у безпечні райони отримують гуманітарну та іншу допомогу цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні або допомогу за рахунок коштів міжнародних організацій;

особи, які проживають в населених пунктах, які були звільнені від окупації та не мають і не мали статусу внутрішньо переміщених осіб, мають право на гуманітарну та іншу допомогу цивільному населенню в умовах воєнного стану;

особи, які проживають у населених пунктах, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), отримують нарахування і виплату всіх належних соціальних виплат (пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій тощо).

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.