Як отримати компенсацію за працевлаштування фахівців без досвіду — Finance.ua

Як отримати компенсацію за працевлаштування фахівців без досвіду Сьогодні 19:05

Як отримати компенсацію за працевлаштування фахівців без досвіду

Під час пошуку першої роботи молодь часто стикається з труднощами через брак досвіду, а роботодавці — з ризиками та додатковими витратами. Щоб заохотити компанії створювати нові можливості для молодих спеціалістів, держава передбачила механізми компенсації витрат на їх працевлаштування.

Robota.ua розповідає , які саме програми діють, хто може на них розраховувати та за яких умов.

За словами адвокатки Оксани Єленич, підстави і механізм надання компенсації за працевлаштування молоді (до 25 або 35 років) регламентуються Порядком надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних. Зазначений Порядок не є суто «воєнним» нормативно-правовим актом, а тому він може застосовуватися як під час дії воєнного стану, так і у мирний час.

Які умови має виконати компанія, щоб отримати таку компенсацію

Щоб отримати компенсацію, роботодавець має за направленням центру зайнятості взяти на роботу безробітну особу віком до 25 років зі страховим стажем до 12 місяців або особу віком до 35 років на її перше місце роботи.

За працевлаштування таких осіб роботодавець матиме право на отримання від держави компенсації в розмірі 50% мінімальної заробітної плати, але за певних умов.

Читайте також Де найлегше знайти роботу без досвіду в IT — результати дослідження Djinni

Компенсація витрат не здійснюється, якщо роботодавець має:

заборгованість зі сплати єдиного внеску, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

заборгованість з виплати заробітної плати;

заборгованість перед бюджетом понад шість місяців або перебуває в процесі банкрутства.

Для отримання компенсації протягом двох місяців з дня працевлаштування роботодавець має подати до центру зайнятості заяву за встановленою формою.

Центр зайнятості протягом п’яти днів після отримання заяви перевіряє дані через Пенсійний фонд і ДПС, щоб підтвердити відповідність умовам, і приймає рішення — надати компенсацію або відмовити.

Якщо рішення про компенсацію позитивне, центр зайнятості весь час перевіряє, чи роботодавець виконує умови. Якщо з’являється заборгованість або працівник звільняється — компенсацію припиняють.

Які програми зараз діють

За Порядком № 124 компенсація не надається за працевлаштування випускників без досвіду та страхового стажу. Але є інші державні програми, які дозволяють отримати компенсацію за працевлаштування, зокрема молоді.

Постановою КМУ від 20 березня 2022 р. № 331 затверджено Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні . Ця програма діє лише під час воєнного стану. Роботодавець може отримати компенсацію за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, у тому числі молоді. Компенсацію виплачують не більше трьох місяців.

Крім того, за підтримки Українського молодіжного фонду у партнерстві з ЮНІСЕФ періодично реалізовуються грантові програми, що дозволяють після проходження конкурсного відбору працевлаштовувати молодь. Відстежувати наявність таких грантів можна на сайті Українського молодіжного фонду в розділі « Гранти і програми ».

Міністерство економіки України пропонує грантову програму « Власна справа », яка є частиною урядової програми «єРобота» та дозволяє створювати робочі місця, в тому числі й для випускників без досвіду роботи.

Інші важливі деталі

На який строк має бути оформлений трудовий договір, щоб роботодавець мав право на компенсацію?

Загальна тривалість виплати компенсації становить не більше шести місяців за умови збереження гарантій зайнятості особи протягом періоду, що перевищує період виплати у два рази. Це означає, що для отримання компенсації за шість місяців роботи молодого фахівця тривалість його працевлаштування має становити 1 рік.

Виплата компенсації відбувається кожен непарний місяць роботи з дня працевлаштування людини (тобто у перший, третій, п’ятий, сьомий, дев’ятий, одинадцятий місяці).

Що буде, якщо молодий працівник звільниться раніше встановленого строку? Чи доведеться повертати компенсацію?

Повертати компенсацію чи ні — залежить від підстав припинення трудових відносин.

Компенсацію потрібно повернути, якщо працівника звільнили раніше ніж через рік після працевлаштування за угодою сторін або через зміни в роботі підприємства (наприклад, ліквідацію, реорганізацію чи скорочення штату).

Читайте також Для роботодавців можуть ввести квоту на працевлаштування УБД

У такому разі компенсацію потрібно повернути повністю. Але якщо протягом 60 днів на це місце роботодавець візьме іншого безробітного за направленням центру зайнятості (до завершення одного року), гроші повертати не потрібно.

Якщо працівника звільнено достроково з інших причин (наприклад, за власним бажанням), роботодавець втрачає право на компенсацію з місяця, коли припинилися трудові відносини, і не повинен повертати раніше отримані кошти.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.