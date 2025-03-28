Як отримати громадянство ЄС у 2025 році: актуальні шляхи та вимоги — Finance.ua

Як отримати громадянство ЄС у 2025 році: актуальні шляхи та вимоги Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Як отримати громадянство ЄС у 2025 році: актуальні шляхи та вимоги

В умовах зростаючої геополітичної нестабільності та санкцій, європейський паспорт стає важливим стратегічним активом для тих, хто шукає стабільність та безпеку. Однак через посилення процедур і змін в імміграційних законах, процес отримання громадянства ЄС стає складнішим. Країни ЄС посилюють вимоги, закривають програми «паспорти за інвестиції» та вводять нові правила для іноземців.

Про це пише Internationalinvestment.

Громадянство країни ЄС надає власникам безліч переваг:

право жити, працювати та навчатися в будь-якій країні ЄС;

безвізовий доступ до понад 170 країн;

соціальний захист та європейську медицину;

можливість виїхати з нестабільного регіону в будь-який час.

Основні способи отримання громадянства ЄС

Натуралізація (5−10 років). Процес натуралізації вимагає тривалого проживання, знання мови та інтеграції в суспільство. Через ВНЖ/ПМЖ за інвестиції (від 5 років). Це швидкий шлях, що передбачає інвестиції та певні зобов’язання, але дозволяє отримати ПМЖ або громадянство через кілька років. Походження / репатріація (0−1 рік). Швидкий та безкоштовний спосіб отримання громадянства, якщо у вас є підтверджені європейські корені. Шлюб з громадянином ЄС (2−5 років). Спрощена процедура, але вона вимагає реальних стосунків та проживання на території країни. Особливі заслуги / виключення. Можливість отримання громадянства за наукові, культурні або спортивні досягнення, хоча цей шлях доступний рідко.

Громадянство через інвестиції

Ось кілька країн ЄС, де досі можна отримати ПМЖ або громадянство за інвестиції, хоча і через опосередковані схеми:

Португалія (через «Золоту візу»). Вклади від €250 000 до €500 000 у фонди або культурні проекти. ПМЖ через 5 років, громадянство — через 6 років.

Іспанія. Інвестиції від €500 000 у нерухомість. ВНЖ без вимоги проживання, громадянство через 10 років постійного проживання.

Греція. Мінімум €250 000 у нерухомість. Спрощене продовження ВНЖ, громадянство через 7 років при проживанні.

Громадянство за походженням

Якщо у вас є європейські корені, можна скористатися репатріаційними програмами для прискореного отримання громадянства:

Польща, Угорщина, Литва, Латвія — репатріаційні програми.

Італія, Ірландія, Німеччина — через батьків або дідів/бабусь.

Час отримання громадянства — від 3 до 12 місяців. Для цього потрібно надати документи, що підтверджують походження (свідоцтва про народження, старі паспорти, довідки).

Шлюб та громадянство

Багато країн ЄС надають спрощену процедуру натуралізації для осіб, що уклали шлюб з громадянином країни ЄС:

Франція: громадянство через 4 роки після шлюбу.

Німеччина: через 3 роки при проживанні.

Італія: від 2 років спільного життя в країні.

Зазначимо, що при фіктивних шлюбах існують серйозні ризики: відмова в отриманні громадянства, штрафи або депортація.

Як довго чекати паспорт

Терміни отримання громадянства в різних країнах ЄС можуть змінюватися:

Португалія — 5−6 років.

Іспанія — 10 років.

Греція — 7 років.

Німеччина — 5−8 років.

Ірландія — 5 років.

Болгарія — 5 років (програма реформується).

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