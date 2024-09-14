Як отримати електронну копію всіх записів трудової книжки, якщо вона була знищена: пояснення ПФУ — Finance.ua
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Як отримати електронну копію всіх записів трудової книжки, якщо вона була знищена: пояснення ПФУ

Особисті фінанси
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Як отримати електронну копію всіх записів трудової книжки, якщо вона була знищена: пояснення ПФУ
Як отримати електронну копію всіх записів трудової книжки, якщо вона була знищена: пояснення ПФУ
Трудова книжка є важливим документом для працівника. Українці цікавляться, що робити, якщо документ був знищений за місцезнаходженням останнього роботодавця внаслідок військових дій.
Фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснили, як отримати електронну копію всіх записів.

Як отримати електронну копію всіх записів

Зазначається, що перевірити інформацію про періоди роботи, зазначені в звітності страхувальників з 2000 року, можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі «Електронна трудова книжка».
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Також можна самостійно отримати електронні довідки за допомогою кваліфікованого електронного підпису або за номером своєї банківської картки (BankID).
Для отримання відомостей про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб в особистому кабінеті користувача слід обрати:
  • пункт меню «Комунікації з ПФУ»;
  • далі натиснути «Запит на отримання електронних документів»;
  • вибрати тип звернення «Витяг з ЕТК»;
  • надати згоду на передачу та обробку персональних даних та відправити запит до ПФУ.
Результат обробки звернення можна одержати в режимі перегляду вкладки «Мої звернення».
Нагадаємо, юрист пояснив, що робити, якщо роботодавець не повертає трудову книжку.

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За матеріалами:
Finance.ua
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