Як отримати електронну копію всіх записів трудової книжки, якщо вона була знищена: пояснення ПФУ — Finance.ua

Як отримати електронну копію всіх записів трудової книжки, якщо вона була знищена: пояснення ПФУ
Трудова книжка є важливим документом для працівника. Українці цікавляться, що робити, якщо документ був знищений за місцезнаходженням останнього роботодавця внаслідок військових дій.
Фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснили, як отримати електронну копію всіх записів.
Як отримати електронну копію всіх записів
Зазначається, що перевірити інформацію про періоди роботи, зазначені в звітності страхувальників з 2000 року, можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі «Електронна трудова книжка».
Також можна самостійно отримати електронні довідки за допомогою кваліфікованого електронного підпису або за номером своєї банківської картки (BankID).
Для отримання відомостей про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб в особистому кабінеті користувача слід обрати:
- пункт меню «Комунікації з ПФУ»;
- далі натиснути «Запит на отримання електронних документів»;
- вибрати тип звернення «Витяг з ЕТК»;
- надати згоду на передачу та обробку персональних даних та відправити запит до ПФУ.
Результат обробки звернення можна одержати в режимі перегляду вкладки «Мої звернення».
Нагадаємо, юрист пояснив, що робити, якщо роботодавець не повертає трудову книжку.
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