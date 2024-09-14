Як отримати електронну копію всіх записів трудової книжки, якщо вона була знищена: пояснення ПФУ — Finance.ua

Як отримати електронну копію всіх записів трудової книжки, якщо вона була знищена: пояснення ПФУ Сьогодні 17:12 — Особисті фінанси

Як отримати електронну копію всіх записів трудової книжки, якщо вона була знищена: пояснення ПФУ

Трудова книжка є важливим документом для працівника. Українці цікавляться, що робити, якщо документ був знищений за місцезнаходженням останнього роботодавця внаслідок військових дій.

Фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснили , як отримати електронну копію всіх записів.

Як отримати електронну копію всіх записів

Зазначається, що перевірити інформацію про періоди роботи, зазначені в звітності страхувальників з 2000 року, можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі «Електронна трудова книжка».

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Також можна самостійно отримати електронні довідки за допомогою кваліфікованого електронного підпису або за номером своєї банківської картки (BankID).

Для отримання відомостей про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб в особистому кабінеті користувача слід обрати:

пункт меню «Комунікації з ПФУ»;

далі натиснути «Запит на отримання електронних документів»;

вибрати тип звернення «Витяг з ЕТК»;

надати згоду на передачу та обробку персональних даних та відправити запит до ПФУ.

Результат обробки звернення можна одержати в режимі перегляду вкладки «Мої звернення».

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