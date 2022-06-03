Як малий бізнес впливає на економіку країни під час війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як малий бізнес впливає на економіку країни під час війни

Вчора 09:03Казна та Політика
655
Як малий бізнес впливає на економіку країни під час війниЯк малий бізнес впливає на економіку країни під час війни, freepik.com
42 відсотки представників малого бізнесу припинили свою роботу після початку війни, більше третини призупинили свій бізнес, але хочуть його відновити, а 13 відсотків продовжують працювати.
Про це в ефірі Українського радіо розповів керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський.
«Головні потреби малого і середнього бізнесу сьогодні — нестача фінансів, ресурсів, які допоможуть підтримувати оборотний кошт, логістика, нестача замовлень і втрата клієнтів», — наголосив керівник Секретаріату Ради підприємців.
Читайте також
За його словами, потрібно шукати нових клієнтів у нових країнах, за кордоном.
«Необхідно займатися пошуком грантових грошей, іноземних капіталів. Це нелегко, але механізми існують. Зараз, у зв’язку з виходом із ринку російських товарів, українські підприємці можуть заходити замість них. Малий бізнес — це завжди проактивна позиція», — зазначив він.
Читайте також
Забловський зауважив, що держава продовжує імплементацію кількох бізнес-платформ для підтримки малого бізнесу, що діють і у воєнний стан, зокрема: платформа «NAZOVNI», програма Релокація, Програма 5-7-9%.
Проте підприємець також наголосив на необхідності вимагати від влади забезпечення й інших потреб: «максимально дерегулювати, спростити, забезпечити відновлення інфраструктури, забезпечити паливом, якщо ми говоримо про деокуповані території».
Місце для вашої реклами
Зокрема Забловський пояснив, як кіоск біля будинку впливає на економіку України: «Малий бізнес забезпечує себе, створює робочі місця, допомагає відновлюватися іншим бізнесам, створює ланцюжок доданої вартості. То й же волонтер, збираючи гроші та купуючи товари, також забезпечує ЗСУ».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українське радіо
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.