Як малий бізнес впливає на економіку країни під час війни — Finance.ua

Як малий бізнес впливає на економіку країни під час війни

Вчора 09:03 — Казна та Політика

Як малий бізнес впливає на економіку країни під час війни, freepik.com

42 відсотки представників малого бізнесу припинили свою роботу після початку війни, більше третини призупинили свій бізнес, але хочуть його відновити, а 13 відсотків продовжують працювати.

Про це в ефірі Українського радіо розповів керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський.

«Головні потреби малого і середнього бізнесу сьогодні — нестача фінансів, ресурсів, які допоможуть підтримувати оборотний кошт, логістика, нестача замовлень і втрата клієнтів», — наголосив керівник Секретаріату Ради підприємців.

За його словами, потрібно шукати нових клієнтів у нових країнах, за кордоном.

«Необхідно займатися пошуком грантових грошей, іноземних капіталів. Це нелегко, але механізми існують. Зараз, у зв’язку з виходом із ринку російських товарів, українські підприємці можуть заходити замість них. Малий бізнес — це завжди проактивна позиція», — зазначив він.

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Забловський зауважив, що держава продовжує імплементацію кількох бізнес-платформ для підтримки малого бізнесу, що діють і у воєнний стан, зокрема: платформа «NAZOVNI», програма Релокація, Програма 5-7-9%.

Проте підприємець також наголосив на необхідності вимагати від влади забезпечення й інших потреб: «максимально дерегулювати, спростити, забезпечити відновлення інфраструктури, забезпечити паливом, якщо ми говоримо про деокуповані території».

Зокрема Забловський пояснив, як кіоск біля будинку впливає на економіку України: «Малий бізнес забезпечує себе, створює робочі місця, допомагає відновлюватися іншим бізнесам, створює ланцюжок доданої вартості. То й же волонтер, збираючи гроші та купуючи товари, також забезпечує ЗСУ».

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