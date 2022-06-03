Як малий бізнес впливає на економіку країни під час війни — Finance.ua

Як малий бізнес впливає на економіку країни під час війни, freepik.com
42 відсотки представників малого бізнесу припинили свою роботу після початку війни, більше третини призупинили свій бізнес, але хочуть його відновити, а 13 відсотків продовжують працювати.
Про це в ефірі Українського радіо розповів керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський.
«Головні потреби малого і середнього бізнесу сьогодні — нестача фінансів, ресурсів, які допоможуть підтримувати оборотний кошт, логістика, нестача замовлень і втрата клієнтів», — наголосив керівник Секретаріату Ради підприємців.
За його словами, потрібно шукати нових клієнтів у нових країнах, за кордоном.
«Необхідно займатися пошуком грантових грошей, іноземних капіталів. Це нелегко, але механізми існують. Зараз, у зв’язку з виходом із ринку російських товарів, українські підприємці можуть заходити замість них. Малий бізнес — це завжди проактивна позиція», — зазначив він.
Забловський зауважив, що держава продовжує імплементацію кількох бізнес-платформ для підтримки малого бізнесу, що діють і у воєнний стан, зокрема: платформа «NAZOVNI», програма Релокація, Програма 5-7-9%.
Проте підприємець також наголосив на необхідності вимагати від влади забезпечення й інших потреб: «максимально дерегулювати, спростити, забезпечити відновлення інфраструктури, забезпечити паливом, якщо ми говоримо про деокуповані території».
Зокрема Забловський пояснив, як кіоск біля будинку впливає на економіку України: «Малий бізнес забезпечує себе, створює робочі місця, допомагає відновлюватися іншим бізнесам, створює ланцюжок доданої вартості. То й же волонтер, збираючи гроші та купуючи товари, також забезпечує ЗСУ».