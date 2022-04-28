Як безкоштовно під'єднатись до мережі інтернет в бомбосховищах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як безкоштовно під'єднатись до мережі інтернет в бомбосховищах

Вчора 15:48Особисті фінанси
616
Як безкоштовно під'єднатись до мережі інтернет в бомбосховищахЯк безкоштовно під'єднатись до мережі інтернет в бомбосховищах
В Україні є можливість підключення до мережі Інтернет в бомбосховищах. Послуга є безкоштовною.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Читайте також
«Протягом кількох днів технічний спеціаліст компанії зв’яжеться з вами щодо підключення. Всі послуги надаються безкоштовно», — йдеться в повідомленні.
Підключитись можна через провайдера:
  • «Воля». Компанія «Воля» разом з «Дата Груп» підключають Wi-Fi та ТВ у Києві чи Київській області у сховищах та укриттях. Зверніться за електронною поштою ukrytia@volia.com або залиште заявку на платформі https://wifi.kyivcity.gov.ua.
  • «Київстар». Компанія «Київстар» забезпечує підключення Wi-Fi по всій Україні. Щоб підключити WI-FI в укритті, слід звернутись із запитом на електронну адресу wifi@kyivstar.net, вказавши контакти та адресу підключення.

Як працює Starlink та допомагає Україні у війні

За матеріалами: РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.