Як безкоштовно під'єднатись до мережі інтернет в бомбосховищах — Finance.ua

Як безкоштовно під'єднатись до мережі інтернет в бомбосховищах

Вчора 15:48 — Особисті фінанси

Як безкоштовно під'єднатись до мережі інтернет в бомбосховищах

В Україні є можливість підключення до мережі Інтернет в бомбосховищах. Послуга є безкоштовною.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

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«Протягом кількох днів технічний спеціаліст компанії зв’яжеться з вами щодо підключення. Всі послуги надаються безкоштовно», — йдеться в повідомленні.

Підключитись можна через провайдера:

«Воля». Компанія «Воля» разом з «Дата Груп» підключають Wi-Fi та ТВ у Києві чи Київській області у сховищах та укриттях. Зверніться за електронною поштою ukrytia@volia.com або залиште заявку на платформі https://wifi.kyivcity.gov.ua.

«Київстар». Компанія «Київстар» забезпечує підключення Wi-Fi по всій Україні. Щоб підключити WI-FI в укритті, слід звернутись із запитом на електронну адресу wifi@kyivstar.net, вказавши контакти та адресу підключення.

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