Як безкоштовно під'єднатись до мережі інтернет в бомбосховищах — Finance.ua

«Протягом кількох днів технічний спеціаліст компанії зв’яжеться з вами щодо підключення. Всі послуги надаються безкоштовно», — йдеться в повідомленні.
Підключитись можна через провайдера:
«Воля». Компанія «Воля» разом з «Дата Груп» підключають Wi-Fi та ТВ у Києві чи Київській області у сховищах та укриттях. Зверніться за електронною поштою ukrytia@volia.com або залиште заявку на платформі https://wifi.kyivcity.gov.ua.
«Київстар». Компанія «Київстар» забезпечує підключення Wi-Fi по всій Україні. Щоб підключити WI-FI в укритті, слід звернутись із запитом на електронну адресу wifi@kyivstar.net, вказавши контакти та адресу підключення.