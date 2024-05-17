Wizz Air розширила дію проїзного на п’ять країн — Finance.ua

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Wizz Air розширила дію проїзного на п’ять країн

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Wizz Air розширила дію проїзного на п’ять країн
Wizz Air розширила дію проїзного на п’ять країн
Бюджетна авіакомпанія Wizz Air розширила дію проїзного Wizz Multipass на перельоти на п’ять країн. Тепер список, крім Італії, Польщі, Албанії, включає також Великобританію та ОАЕ.
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Проїзний дозволяє подорожувати раз на місяць будь-якими міжнародними маршрутами з обраної країни за фіксованою ціною протягом року і при цьому бронювати квиток всього за 5 днів до вильоту. Проїзний для Італії включає також внутрішні перельоти.
Для купівлі проїзного пасажир повинен вибрати країну, переліт в один чи обидва кінці, а також вказати, чи потрібна йому додаткова ручна поклажа та багаж. Від цього залежатиме підсумкова ціна Wizz Multipass.
Проїзний з малою ручною поклажею, який включає переліт в один кінець раз на місяць, протягом року коштує 34,99 євро на місяць для Албанії, 59,99 євро на місяць для Італії, Польщі та ОАЕ, 64,99 євро на місяць для Великобританії.
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Wizz Multipass з’явився вперше у 2023 році та діяв лише протягом півроку. Пізніше Wizz Air змінила умови дії проїзного.
Наразі пасажир оформляє підписку на рейси Wizz Air на цілий рік, а гроші з нього знімаються щомісяця. Щомісяця пасажир може здійснити переліт за фіксованою ціною. Якщо він цього не зробить, квиток згоряє і не переноситься на наступний місяць.
Wizz Air не дозволяє вносити зміни до вже оформленого білета. Літати зможе лише той пасажир, який оформив передплату. Передати авіаквиток іншій людині не можна.
За матеріалами:
Avianews.com
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