Вийшло найбільше оновлення Windows 11 — Finance.ua

Вийшло найбільше оновлення Windows 11 Сьогодні 05:27 — Фондовий ринок

Microsoft почала поширення оновлення Windows 11 (2024), воно ж 24H2, яке стало найбільшим в історії операційної системи. Заради нього компанія навіть перенесла реліз Windows на 2025 рік.

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Оновлення поширюється поступово, але поки що його встановлення запускається тільки в ручному режимі. Для цього потрібно перейти в «Параметри» і самостійно запросити оновлення. Також доступна пробна версія найсвіжішої версії Windows 11 для власників старіших ОС.

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Після встановлення Windows 11 (24H2) користувачам стане доступна ціла низка нових цікавих функцій, багато з яких побудовані на базі ШІ.

Список ключових нововведень:

Ексклюзивні можливості ПК Copilot+: «Живі субтитри», інструменти для генерації картинок, технологія масштабування зображення Auto Super Resolution і шумозаглушення Voice Clarity.

Нова бічна панель у меню «Пуск», яка надає інформацію про стан батареї під’єднаного смартфона, а також швидкий доступ до повідомлень, дзвінків і фотографій.

Можливість бездротового доступу до файлів і папок Android-смартфона через «Провідник».

Оновлений і більш оптимізований «Провідник».

Нативна підтримка роботи з архівами 7z і TAR.

Інтерфейс меню «Швидких налаштувань» на панелі завдань був перероблений.

Новий режим енергоощадження — його можна ввімкнути як для ноутбуків, так і для десктопних комп’ютерів.

Підтримка звуку Bluetooth Low Energy Audio для допоміжних пристроїв.

Збільшено продуктивність ПК із процесорами Ryzen, включно із серією Ryzen 9000.



Власникам комп’ютерів Copilot+PC нова версія OC стала доступна ще влітку.

УНІАН За матеріалами:

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