Витрати на IT у банківсько-інвестиційній сфері зростуть більш ніж на 8% — Gartner — Finance.ua
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Витрати на IT у банківсько-інвестиційній сфері зростуть більш ніж на 8% — Gartner

Технології&Авто
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Витрати на IT у банківсько-інвестиційній сфері зростуть більш ніж на 8% — Gartner
Витрати на IT у банківсько-інвестиційній сфері зростуть більш ніж на 8% — Gartner
Витрати на інформаційні технології у сфері банківських та інвестиційних послуг у світі збільшаться на 8,1% цього року і становитимуть близько $652 млрд.
Про це йдеться в прогнозі дослідницької компанії Gartner.
Найбільш значний приріст буде відзначено в секторі програмного забезпечення (ПЗ) — на 13,5%. Зазначається, що несприятливі економічні чинники змінили контекст IT-інвестицій у сфері банківських та інвестиційних послуг цього року.
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«Замість того щоб скорочувати ІТ-бюджети, організації витрачають більше коштів на ті технології, які забезпечують вищі бізнес-результати. Витрати на програмне забезпечення, наприклад, зміщуються від створення його власними силами на користь купівлі рішень, які швидше приносять прибуток від інвестицій», — заявила директор-аналітик Gartner Деббі Бакленд.
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Більше половини IT-директорів повідомили про намір збільшити інвестиції в «хмарні сервіси», скоротивши при цьому витрати на IT у власних центрах обробки даних. Це є причиною сповільнення зростання витрат на системи ЦОД до 5,7% у поточному році з 13,2% у 2022 році.
Оскільки глобальна нестача кадрів впливає на банківські та інвестиційні організації, витрати на внутрішні послуги збільшаться на 4,2% у 2023 році. Це дасть змогу підвищити витрати на наймання й утримання талановитих співробітників.

П’ять «технологій майбутнього», які використовують банки

За матеріалами:
НВ
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