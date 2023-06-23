Витрати на IT у банківсько-інвестиційній сфері зростуть більш ніж на 8% — Gartner — Finance.ua

Витрати на IT у банківсько-інвестиційній сфері зростуть більш ніж на 8% — Gartner Сьогодні 18:30 — Технології&Авто

Витрати на IT у банківсько-інвестиційній сфері зростуть більш ніж на 8% — Gartner

Витрати на інформаційні технології у сфері банківських та інвестиційних послуг у світі збільшаться на 8,1% цього року і становитимуть близько $652 млрд.

Про це йдеться в прогнозі дослідницької компанії Gartner.

Найбільш значний приріст буде відзначено в секторі програмного забезпечення (ПЗ) — на 13,5%. Зазначається, що несприятливі економічні чинники змінили контекст IT-інвестицій у сфері банківських та інвестиційних послуг цього року.

«Замість того щоб скорочувати ІТ-бюджети, організації витрачають більше коштів на ті технології, які забезпечують вищі бізнес-результати. Витрати на програмне забезпечення, наприклад, зміщуються від створення його власними силами на користь купівлі рішень, які швидше приносять прибуток від інвестицій», — заявила директор-аналітик Gartner Деббі Бакленд.

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Більше половини IT-директорів повідомили про намір збільшити інвестиції в «хмарні сервіси», скоротивши при цьому витрати на IT у власних центрах обробки даних. Це є причиною сповільнення зростання витрат на системи ЦОД до 5,7% у поточному році з 13,2% у 2022 році.

Оскільки глобальна нестача кадрів впливає на банківські та інвестиційні організації, витрати на внутрішні послуги збільшаться на 4,2% у 2023 році. Це дасть змогу підвищити витрати на наймання й утримання талановитих співробітників.

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