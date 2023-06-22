ПриватБанк розпочинає масштабне оновлення мережі прийому оплат картками — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ПриватБанк розпочинає масштабне оновлення мережі прийому оплат картками

Фінтех і Картки
96
ПриватБанк розпочинає масштабне оновлення мережі прийому оплат картками
ПриватБанк розпочинає масштабне оновлення мережі прийому оплат картками
Попри війну ПриватБанк не зупиняє впровадження інноваційних технологій та розвиток мережі прийому оплат картками — еквайрингу. Як повідомив член правління з питань МСБ Євген Заіграєв, у червні ПриватБанк розпочинає поступове оновлення мережі еквайрингу.
Протягом найближчих місяців банк планує замінити кожен п’ятий POS-термінал на сучасну переносну модель на платформі Android, які відкривають для бізнесу більше можливостей та можуть працювати за умов дефіциту енергії.
Місце для вашої реклами
Сьогодні завдяки використанню сучасної моделі POS-терміналів PAX a930, підприємці та бізнес крім звичних фінансових та сервісних операцій можуть приймати оплату за біометричною технологією FacePay24 та використовувати термінал у якості касового апарату (з додатком ПРРО «КАСА»).
ПриватБанк має найбільшу в Україні мережу прийому оплат за товари та послуги картками — сьогодні в країні працює понад 230 тисяч POS-терміналів ПриватБанку. Smart POS-термінал моделі PAX a930 — сучасне банківське обладнання на базі операційної системи Андроїд, термінал має сенсорний екран та вбудовані фронтальну та основну камери.

Підібрати картку в українському банку💳

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.