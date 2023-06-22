ПриватБанк розпочинає масштабне оновлення мережі прийому оплат картками — Finance.ua

ПриватБанк розпочинає масштабне оновлення мережі прийому оплат картками Сьогодні 16:45 — Фінтех і Картки

ПриватБанк розпочинає масштабне оновлення мережі прийому оплат картками

Попри війну ПриватБанк не зупиняє впровадження інноваційних технологій та розвиток мережі прийому оплат картками — еквайрингу. Як повідомив член правління з питань МСБ Євген Заіграєв, у червні ПриватБанк розпочинає поступове оновлення мережі еквайрингу.

Протягом найближчих місяців банк планує замінити кожен п’ятий POS-термінал на сучасну переносну модель на платформі Android, які відкривають для бізнесу більше можливостей та можуть працювати за умов дефіциту енергії.

Сьогодні завдяки використанню сучасної моделі POS-терміналів PAX a930, підприємці та бізнес крім звичних фінансових та сервісних операцій можуть приймати оплату за біометричною технологією FacePay24 та використовувати термінал у якості касового апарату (з додатком ПРРО «КАСА»).

ПриватБанк має найбільшу в Україні мережу прийому оплат за товари та послуги картками — сьогодні в країні працює понад 230 тисяч POS-терміналів ПриватБанку. Smart POS-термінал моделі PAX a930 — сучасне банківське обладнання на базі операційної системи Андроїд, термінал має сенсорний екран та вбудовані фронтальну та основну камери.

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