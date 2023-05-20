Вистачить 15 євро на добу: названо найбюджетніші країни Європи для відпочинку цього літа — Finance.ua

Вистачить 15 євро на добу: названо найбюджетніші країни Європи для відпочинку цього літа Сьогодні 11:00 — Світ

Вистачить 15 євро на добу: названо найбюджетніші країни Європи для відпочинку цього літа

Туреччину назвали найбюджетнішою країною для відпочинку влітку 2023 року за результатами нового дослідження групи експертів Penfold.

Як пише Express , в середньому щоденні витрати відпочивальників у Туреччині становлять лише близько 15 євро.

Експерти зазначають, що Туреччина — це чудовий варіант для туристів, які шукають спокійний пляжний відпочинок під сонцем. При цьому в країні величезна кількість цікавих історичних пам’яток.

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Водночас наголошується, що при складанні рейтингу не враховувалася вартість дороги до Туреччини, а тому фінальний прайс для відпустки в цій країні з урахуванням авіаперельоту для європейців може бути вищим, ніж, наприклад, для Польщі, яка посіла 2 місце — все через відстані.

Найдешевші напрямки в Європі влітку 2023 року

1. Туреччина (середній добовий бюджет — 15 євро).

2. Польща (21 євро).

3. Болгарія (26,5 євро).

4. Угорщина (32 євро).

5. Румунія (37 євро).

6. Хорватія (39 євро).

7. Кіпр (46 євро).

8. Португалія (57,5 євро).

9. Греція (62 євро).

10. Іспанія (68 євро).

«Найкращий спосіб заощадити гроші у відпустці - це ретельні дослідження, планування та гнучкість. Будьте в курсі обмінних курсів, подумайте про поїздки в непікові сезони і порівняйте ціни на авіаквитки, проживання та розваги, скористайтеся знижками та різними акційними пропозиціями», — порадив генеральний директор. та співзасновник Penfold Піт Хайкін.

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УНІАН За матеріалами:

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