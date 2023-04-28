25 популярних лайфхаків для туристів, щоб заощадити на відпочинку — Finance.ua

25 популярних лайфхаків для туристів, щоб заощадити на відпочинку Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

25 популярних лайфхаків для туристів, щоб заощадити на відпочинку

65% туристів, які подорожують за кордон, використовують одразу кілька лайфхаків кожного разу, коли шукають в Інтернеті інформацію про поїздки.

Приблизно дві третини туристів вдаються до різного роду хитрощів, щоб якось заощадити при бронюванні відпочинку.

Як свідчать результати дослідження, проведеного сервісом FlightsFinder, 65% туристів, які подорожують за кордон, використовують відразу кілька лайфхаків кожен раз, коли шукають в Інтернеті інформацію про поїздки. При цьому 16% встають раніше, щоб першими скористатися розпродажами, які починаються з самого ранку, пише The Sun

Крім того, в гонитві за кращими пропозиціями багато туристів використовують налаштування сповіщень для відстеження цін на авіаквитки, чистять «кукі» та оформлюють підписку на спеціальні розсилки.

Також серед популярних лайфхаків — звірка вартості квитків «в один кінець» або «туди-назад» (24%) і використання режиму «інкогніто» в браузері, щоб приховати попередні пошуки (23%).

В середньому туристи, які бажають заощадити, починають планувати відпустку за кордоном за п’ять місяців і один тиждень до поїздки. Головним пріоритетом мандрівників є розміщення (49%), а потім те, якою буде погода (31%).

Водночас 74% вважають, що бронювання місця для відпочинку за найбільш вигідними цінами можна порівняти з азартними іграми, де багато що залежить скоріше від удачі, ніж від умінь.

При цьому 23% зізналися, що відчувають стрес через постійні думки про те, як би заощадити при бронюванні поїздки.

«Проблема, з якою стикаються споживачі, полягає в тому, щоб вирішити, які лайфхаки дійсно варті витрачених зусиль, а які ні», — констатував представник FlightsFinder.

25 популярних лайфхаків, щоб заощадити на відпочинку

1. Порівнюйте ціни на різні дати.

2. Звіряйте різні рейси в один день.

3. Оплачуйте квитки банківською картою.

4. Бронюйте готель безпосередньо, а не через сторонній сайт.

5. Подорожуйте з ручною поклажею, щоб не платити за багаж.

6. Шукайте авіаквитки не пізніше ніж за 6-8 тижнів до поїздки.

7. Не нехтуйте пакетними пропозиціями.

8. Порівнюйте кілька сайтів порівняння цін.

9. Порівнюйте ціни на веб-сайтах кількох авіакомпаній безпосередньо.

10. Замовляйте авіаквитки на «міжсезоння» в тому місці, куди ви їдете.

11. Уникайте збігу подорожей з датами шкільних канікул.

12. Видаляйте файли cookie з браузера при поновленні пошуку авіаквитків або готелів.

13. Порівнюйте два окремих рейси «в один кінець» з рейсом «туди-назад».

14. Порівняйте пропозиції від декількох туристичних агентств безпосередньо.

15. Використовуйте режим «приватний» або «інкогніто» у своєму браузері, щоб приховати з пошуку, що ви вже переглядали ці рейси.

16. Забронюйте рейс до менш зайнятого аеропорту.

17. Літайте вночі, щоб скоротити витрати.

18. Налаштуйте сповіщення, щоб отримувати сповіщення про зниження цін.

19. Підпишіться на програми лояльності для часто літаючих пасажирів.

20. Підпишіться на розсилку новин про пропозиції авіакомпаній.

21. Розгляньте різні варіанти пересадки, щоб знизити вартість поїздки в цілому.

22. Вставайте рано, щоб скористатися дешевшими квитками, які продаються на початку дня.

23. Порівняйте ціни в різних валютах.

24. Шукайте «приховані» квитки (коли ви купуєте квиток з наміром вийти на проміжній зупинці, а не в кінцевому пункті призначення).

25. Перевірте, чи рейс «туди-назад» дешевший, ніж бажаний рейс в один бік — тоді ви купуєте квиток «туди-назад» і викидаєте зворотний.

УНІАН За матеріалами:

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