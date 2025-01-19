Виробник батарей для електромобілів CATL потрапив під санкції Міноборони США — Finance.ua

Виробник батарей для електромобілів CATL потрапив під санкції Міноборони США Сьогодні 04:42 — Фондовий ринок

Виробник батарей для електромобілів CATL потрапив під санкції Міноборони США

Найбільший виробник батарей CATL потрапив під санкції Міноборони США. Пентагон заявив, що компанія співпрацює з військовими Китаю, а отже, взаємодія з CATL може становити загрозу національній безпеці.

Поки влада США не згадала про конкретні обмеження для CATL, проте репутаційні втрати вже є: акції китайської фірми в моменті впали на п’ять відсотків. Виробник батарей не згоден із звинуваченнями.

В офіційній заяві CATL дії Міноборони США називають помилковими та наголошують, що ніколи не були пов’язані з військовим бізнесом. Для китайської корпорації включення до чорного списку Пентагону не обіцяє нічого хорошого: попередження влади США може поставити під загрозу спільні проекти з американськими партнерами.

Аналітики Reuters вважають, що Пентагон де-факто вводить обмеження на співпрацю в певних секторах економіки. Американські законодавці давно намагались включити CATL до чорного списку, оскільки концерн Ford планував купити у китайської сторони ліцензію на виробництво недорогих літій-іонних комірок. Тепер спільний проект із очікуваними інвестиціями у розмірі 3,5 мільярда доларів під питанням.

Наразі батареї CATL не поставляються до США, проте Tesla використовує їх на електромобілях китайського виробництва.

Autogeek За матеріалами:

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