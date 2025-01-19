Виробник батарей для електромобілів CATL потрапив під санкції Міноборони США — Finance.ua
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Виробник батарей для електромобілів CATL потрапив під санкції Міноборони США

Фондовий ринок
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Виробник батарей для електромобілів CATL потрапив під санкції Міноборони США
Виробник батарей для електромобілів CATL потрапив під санкції Міноборони США
Найбільший виробник батарей CATL потрапив під санкції Міноборони США. Пентагон заявив, що компанія співпрацює з військовими Китаю, а отже, взаємодія з CATL може становити загрозу національній безпеці.
Поки влада США не згадала про конкретні обмеження для CATL, проте репутаційні втрати вже є: акції китайської фірми в моменті впали на п’ять відсотків. Виробник батарей не згоден із звинуваченнями.
В офіційній заяві CATL дії Міноборони США називають помилковими та наголошують, що ніколи не були пов’язані з військовим бізнесом. Для китайської корпорації включення до чорного списку Пентагону не обіцяє нічого хорошого: попередження влади США може поставити під загрозу спільні проекти з американськими партнерами.
Аналітики Reuters вважають, що Пентагон де-факто вводить обмеження на співпрацю в певних секторах економіки. Американські законодавці давно намагались включити CATL до чорного списку, оскільки концерн Ford планував купити у китайської сторони ліцензію на виробництво недорогих літій-іонних комірок. Тепер спільний проект із очікуваними інвестиціями у розмірі 3,5 мільярда доларів під питанням.
Наразі батареї CATL не поставляються до США, проте Tesla використовує їх на електромобілях китайського виробництва.
За матеріалами:
Autogeek
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