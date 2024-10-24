🚗 Випробуйте свою інтуїцію та отримуйте подарунки до Дня автомобіліста — Finance.ua

🚗 Випробуйте свою інтуїцію та отримуйте подарунки до Дня автомобіліста
Щорічно в останню неділю жовтня в Україні традиційно відзначають День автомобіліста та дорожника.
Це професійне свято для всіх, хто пов’язаний з автомобільним транспортом і дорожнім господарством, включно з проєктувальниками та робітниками, які будують дороги.
На честь свята Finance.ua підготували для вас гру. У трьох гаражах заховали автомобілі зі знижками до -18%, випробуйте інтуїцію та вгадайте, в якому гаражі стоїть автівка з найбільшою знижкою на Автоцивілку, щоб отримати її.
Випробувати інтуїцію
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Вітаємо з Днем автомобіліста та бажаємо успіху у грі!
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