ВВП-варанти України подорожчали до максимуму з початку року — Finance.ua

ВВП-варанти України подорожчали до максимуму з початку року
Ціна ВВП-варантів України за підсумками торгів минулої п’ятниці зросла приблизно на 2 відсоткових пункти — до 49,2% номіналу.
Це максимальна ціна цих цінних паперів з початку повномасштабної агресії росії, у перший день якого вони торгувалися по 22,4% від номіналу, а згодом опускалися нижче 20% і навіть 15% номінальної вартості, повідомляє Bloomberg.
Минулої ж п’ятниці ціна цих інструментів в моменті навіть перевищила 50%, становивши близько 50,25%, тоді як у лютому напередодні повномасштабної війни за них давали 55−75%.
Минулого тижня відбувся візит до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена із новими заявами про надання допомоги.
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