ВВП-варанти України подорожчали до максимуму з початку року — Finance.ua
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ВВП-варанти України подорожчали до максимуму з початку року

Фондовий ринок
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ВВП-варанти України подорожчали до максимуму з початку року
ВВП-варанти України подорожчали до максимуму з початку року
Ціна ВВП-варантів України за підсумками торгів минулої п’ятниці зросла приблизно на 2 відсоткових пункти — до 49,2% номіналу.
Це максимальна ціна цих цінних паперів з початку повномасштабної агресії росії, у перший день якого вони торгувалися по 22,4% від номіналу, а згодом опускалися нижче 20% і навіть 15% номінальної вартості, повідомляє Bloomberg.
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Минулої ж п’ятниці ціна цих інструментів в моменті навіть перевищила 50%, становивши близько 50,25%, тоді як у лютому напередодні повномасштабної війни за них давали 55−75%.
Минулого тижня відбувся візит до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена із новими заявами про надання допомоги.
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Крім того, знову було покращено окремі прогнози зростання економіки України в поточному році: інвесткомпанія Dragon Capital підвищила свій прогноз до 4,5% порівняно з 3% у червні, уряд України — до 4% з 2,8% у червні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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