ВТС стане стабільним активом після зростання до $500 000, — експерт — Finance.ua
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ВТС стане стабільним активом після зростання до $500 000, — експерт

Криптовалюта
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ВТС стане стабільним активом після зростання до $500 000, — експерт
ВТС стане стабільним активом після зростання до $500 000, — експерт
Метью Хоуган, головний інвестиційний директор Bitwise, висловив думку про те, що «рання стадія» розвитку Bitcoin завершиться, коли його ціна досягне $500 000.
На думку топменеджера, ця позначка стане межею між раннім та зрілим етапом розвитку криптовалюти, адже це підтвердить Bitcoin як надійний засіб збереження цінності, подібний до золота.
Зараз BTC залишається ризикованою інвестицією, зазначає Хоуган, адже він поки що не став повноцінним резервним активом для центральних банків та інституційних інвесторів.
Аналітик підкреслює, що ринок активів для збереження цінності становить близько $20 трлн, де основну частку займає золото з капіталізацією в $18 трлн, тоді як Bitcoin поки досяг лише $2 трлн. Для «зрілого» ринку BTC має розділити цей обсяг із золотом, а його цінність повинна вирости до $500,000 за монету.
Експерт додає, що для досягнення цієї мети важливо, щоб центральні банки почали вкладати в Bitcoin на рівні з золотом.
Згідно з аналітичним трекером CoinMarketCap, на момент написання новини флагман ринку торгується на рівні $91,060. Загальна кількість монет, що циркулюють на ринку, складає $1.79 трлн — добовий приріст склав 3,76%. Трейдери оформили добові торгові угоди на суму $118.2 млрд.
За матеріалами:
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