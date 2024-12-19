Вторинний ринок нерухомості: попит та критерії вибору у 2024 році — Finance.ua

Вторинний ринок нерухомості: попит та критерії вибору у 2024 році Сьогодні 15:03 — Нерухомість

Вторинний ринок нерухомості: попит та критерії вибору у 2024 році, freepik

Вторинний ринок продажу/купівлі житла все ще не досяг довоєнних показників через депопуляцію, зниження платоспроможності та невизначеність щодо майбутнього, яка створює відкладений попит на купівлю. Однак програма «єОселя» підтримала цей сегмент, надавши можливість купівлі житла в кредит: 69% опитаних знають про програму, 8% вже скористалися нею, а 36% планують.

Про це йдеться у дослідженні «OLX Нерухомість».

Загалом 57% шукачів нерухомості цікавляться як первинним, так і вторинним ринком, 33% шукає житло до $30 тис. та 36% - від $30−70 тис. З цікавого: мотив інвестування у 2024 році увійшов до топ-3 причин для купівлі житла.

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Попит на купівлю житла у січні-жовтні 2024 року знизився на 3,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, становлячи 75% від довоєнного рівня 2021 року. На вторинному ринку кількість оголошень про продаж квартир зросла на 5%, а будинків — на 8%.

Ціни на квартири та будинки у 2024 зросли у більшості міст, зокрема в західних і центральних областях України. Водночас вартості знижуються в східних регіонах, а також у Дніпрі, Сумах, Запоріжжі та Херсоні. Лідером за зростанням вартості 1-, 2- та 3-кімнатних квартир стало Рівне.

Найважливішим критерієм вибору житла для шукачів нерухомості як при купівлі, так і в оренді — є ціна. В той самий час зростає важливість нових критеріїв воєнного часу: поверховості, автономного живлення та опалення, а також наявності бомбосховища.

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У січні та лютому 2024 року інтерес до купівлі житла зріс на 19% і 18% відповідно до 2023-го. Однак в інші місяці, крім серпня, попит знижувався.

Загалом за січень-жовтень 2024 року попит на купівлю становить 75% від довоєнного 2021 року та зменшився на 3.1% у порівнянні з 2023-м. Для порівняння: у 2022 році падіння склало 37% відносно 2021-го. Тенденція свідчить про поступове відновлення попиту на ринку за останні три роки.

Інфографіка: OLX Нерухомість

У 2024 році ціна, кількість кімнат, площа квартири та район залишаються найбільш важливими критеріями вибору житла для українців при купівлі. Водночас порівняно із минулим роком, зріс відсоток нових критеріїв воєнного часу, які українці відзначили як важливі: поверх, додаткове живлення в разі відключення світла, автономне опалення та наявність бомбосховища.

Загалом по Україні кількість оголошень про продаж квартир на вторинному ринку зросла на 5% порівняно з 2023 роком. Найбільше зростання зафіксовано для двокімнатних (+8%) та трикімнатних квартир (+5%). Число відгуків по країні загалом зменшилося на 9%. Найбільше впав інтерес до трикімнатних квартир (-14%), що передусім пов’язано з їхньою вищою вартістю.

Медіанна вартість квартир у доларах залишилася практично незмінною (-1%). Лише для трикімнатних квартир спостерігалося зниження цін на 4%. Вартості на найбільш популярні однокімнатні та двокімнатні квартири в доларах залишилися на рівні 2023 року.

Інфографіка: OLX Нерухомість

Кількість оголошень про продаж будинків зросла на 8% порівняно з 2023 роком, а число відгуків зменшилося на 2%. У 2024 році зросла кількість пропозицій та відгуків на дуплекси й таунхауси, приватні будинки залишаються у топі та мають найбільше оголошень і відгуків. Загалом медіанна ціна на будинки у доларах зросла на 16%.

Інфографіка: OLX Нерухомість

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