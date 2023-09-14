Вперше за останні 20 років український агросектор став збитковим — експерт Сьогодні 21:06 — Аграрний ринок

Український агросектор за останні 20 років уперше став збитковим. Лінію збитковості у 2022 році перейшли як зернові, так і соняшник.

Про це під час конференції «Ефективне управління агрокомпаніями» (LFM) повідомив гендиректор аграрної компанії ІМК Алекс Ліссітса, передає AgroPortal

Він зауважив, що добрива і пальне — основні статті затрат, які вплинули на зростання собівартості вирощування зернових та олійних майже вдвічі.

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«По озимій пшениці у 2022 році збитки можуть скласти до мінус 38 $/т, у 2023 році залежно від того, якою буде врожайність, збитки можуть зменшитись до мінус 19 $/т. По кукурудзі збитки цьогоріч прогнозуються на рівні мінус 48 $/т, наступного року — мінус 26 $/т», — зазначив він.

Водночас Алекс Ліссітса акцентував, що соняшник, який ніколи не був збитковим, теж показує мінусову тенденцію. Цього року збитки очікуються на рівні мінус 11 $/т, наступного — можуть зрости до мінус 21 $/т.

«Агросектор вижив у нових реаліях за рахунок того, що 2021 рік був мегауспішним. Агробізнес швидко адаптувався на західних кордонах та в дунайських портах, ми з нуля створили логістичні маршрути, посіяли та зібрали високий врожай. Натомість у 2024 році ми заходимо зі значними перехідними залишками зернових та олійних, з суттєво нижчими цінами порівняно з 2022 роком, мегадорогою логістикою», — зазначає гендиректор ІМК.

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Також він не виключає у майбутньому масового банкрутства агропідприємств. За словами Алекса Ліссітси, критичними будуть кінець 2024-го — 2025 рік, однак подібний розвиток не вплине на роботу сектору в цілому.

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