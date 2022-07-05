Водіям варто приготуватися: що станеться з бензиновою кризою в серпні — Finance.ua

Водіям варто приготуватися: що станеться з бензиновою кризою в серпні Вчора 20:03 — Енергетика

Водіям варто приготуватися: що станеться з бензиновою кризою в серпні

Різні експерти прогнозують, що незабаром ціни на пальне знижуватимуться, оскільки шляхи для постачання ресурсу з Європи вже налагоджені й дефіцит зменшується. Проте розслаблятися не можна, бо великий попит на пальне ще попереду.

Про це попередив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн та пояснив 24 каналу, чому так станеться.

Чи буде ризик посилення дефіциту

За словами Куюна, зараз ситуація покращилася, бо ще в травні держава скасувала регулювання цін на пальне, а також об’єми ресурсу в країні збільшилися. Станом на початок липня кількість імпортерів більша у 2,5 рази, ніж було до початку повномасштабної війни з рф.

Але навіть таке покращення не означає, що криза більше не буде поглиблюватись. Як пояснив експерт, з серпня по жовтень в Україні тривають жнива. І коли вони почнуться, то навантаження на транспортну інфраструктуру збільшиться.

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«У нас попереду серпень, вересень — а це пікові місяці навантаження на пальне. Бо це завжди жнива, активізація бізнесу, там треба буде ще більше пального і привозити його буде все складніше», — зазначив Куюн.

До того ж в країні триває війна, і непередбачувані чинники можуть також сильно впливати на бензинову кризу. Експерт наголосив, що російський ворог тримає «на прицілі» нашу нафтову інфраструктуру. Зокрема, нещодавно були нові удари по нафтопереробних заводах. І передбачити, чи будуть вони знову, неможливо.

Є ще один чинник, від якого залежить багато, а зокрема те, що дефіцит пального виникне і в Європі. Зараз країни намагаються відмовитися від російської нафти, а тому їм самим потрібні будуть нові джерела пального.

«Для Європи великою проблемою буде відмова від російських енергоресурсів. Тому нам буде все важче знаходити пальне», — зауважив Куюн.

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