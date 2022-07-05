Зеленський вважає, що Україна поступово виходить з паливної кризи — Finance.ua
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Зеленський вважає, що Україна поступово виходить з паливної кризи

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Зеленський вважає, що Україна поступово виходить з паливної кризи
Зеленський вважає, що Україна поступово виходить з паливної кризи
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна поступово виходить з кризи дефіциту палива.
Таку думку він висловив під час брифінгу з Прем’єр-міністром Королівства Швеція Магдаленою Андерссон у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Зеленський зазначив, що Кабінет Міністрів поступово виконує завдання щодо наповнення енергоносіями Української держави.
«Окрім розбомблених нафтопереробних потужностей, росія стріляє по будь-яких шляхах, включаючи залізницю, мости, щоб ми не отримували ні дизель, ні бензин. Тим не менше, я вважаю, що потроху ми виходимо з цієї енергетичної кризи і наповнення ринку відбувається», — наголосив Президент України.
Нагадаємо, з кінця квітня в Україні виник справжній дефіцит палива. Finance.ua поспілкувався з фахівцями галузі, щоб детальніше розібратися, що й чому сталося з пальним в Україні, і коли нарешті проблема вичерпається. Що з цього вийшло — розповіли у матеіалі.

Дефіцит пального в Україні: чому так сталося та коли він закінчиться

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