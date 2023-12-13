Влада обіцяє за пів року перезапустити БЕБ — Finance.ua

Влада обіцяє за пів року перезапустити БЕБ
До серпня 2024 року Україна створить спеціальний суд, який розглядатиме адміністративні справи стосовно державних органів, а також перезавантажить роботу Бюро економічної безпеки.
«Після розпуску Київського окружного адміністративного суду у грудні 2022 року ми ухвалимо закон про створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК)», — йдеться в тексті оновленого меморандуму про фінансову та економічну політику, опублікованого на сайті МВФ.
Згідно з документом, судді цього суду будуть належним чином перевірені щодо професійної компетентності та доброчесності шляхом голосування незалежними експертами з міжнародним досвідом.
Також у меморандумі значиться зобов’язання ухвалити новий закон про Бюро економічної безпеки з чітким мандатом для Бюро та можливістю проведення слідчих дій.
Згідно з документом, новий БЕБ розслідуватиме серйозні економічні злочини.
«Закон поважатиме існуюче розмежування між слідчими повноваженнями БЕБ та Національного антикорупційного бюро», — наголошується в меморандумі.
У меморандумі зазначається, що пропонований структурний контрольний показник створення суду — кінець липня 2024 року, перезавантаження роботи БЕБ — до кінця червня 2014 року.
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