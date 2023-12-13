Влада обіцяє за пів року перезапустити БЕБ — Finance.ua

Влада обіцяє за пів року перезапустити БЕБ Вчора 21:30 — Казна та Політика

Влада обіцяє за пів року перезапустити БЕБ

До серпня 2024 року Україна створить спеціальний суд, який розглядатиме адміністративні справи стосовно державних органів, а також перезавантажить роботу Бюро економічної безпеки.

«Після розпуску Київського окружного адміністративного суду у грудні 2022 року ми ухвалимо закон про створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК)», — йдеться в тексті оновленого меморандуму про фінансову та економічну політику, опублікованого на сайті МВФ.

Читайте також МВФ підтримав мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу

Згідно з документом, судді цього суду будуть належним чином перевірені щодо професійної компетентності та доброчесності шляхом голосування незалежними експертами з міжнародним досвідом.

Також у меморандумі значиться зобов’язання ухвалити новий закон про Бюро економічної безпеки з чітким мандатом для Бюро та можливістю проведення слідчих дій.

Згідно з документом, новий БЕБ розслідуватиме серйозні економічні злочини.

Читайте також МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України

«Закон поважатиме існуюче розмежування між слідчими повноваженнями БЕБ та Національного антикорупційного бюро», — наголошується в меморандумі.

У меморандумі зазначається, що пропонований структурний контрольний показник створення суду — кінець липня 2024 року, перезавантаження роботи БЕБ — до кінця червня 2014 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.