Влада обіцяє за пів року перезапустити БЕБ — Finance.ua

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Влада обіцяє за пів року перезапустити БЕБ

Казна та Політика
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Влада обіцяє за пів року перезапустити БЕБ
Влада обіцяє за пів року перезапустити БЕБ
До серпня 2024 року Україна створить спеціальний суд, який розглядатиме адміністративні справи стосовно державних органів, а також перезавантажить роботу Бюро економічної безпеки.
«Після розпуску Київського окружного адміністративного суду у грудні 2022 року ми ухвалимо закон про створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК)», — йдеться в тексті оновленого меморандуму про фінансову та економічну політику, опублікованого на сайті МВФ.
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Згідно з документом, судді цього суду будуть належним чином перевірені щодо професійної компетентності та доброчесності шляхом голосування незалежними експертами з міжнародним досвідом.
Також у меморандумі значиться зобов’язання ухвалити новий закон про Бюро економічної безпеки з чітким мандатом для Бюро та можливістю проведення слідчих дій.
Згідно з документом, новий БЕБ розслідуватиме серйозні економічні злочини.
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«Закон поважатиме існуюче розмежування між слідчими повноваженнями БЕБ та Національного антикорупційного бюро», — наголошується в меморандумі.
У меморандумі зазначається, що пропонований структурний контрольний показник створення суду — кінець липня 2024 року, перезавантаження роботи БЕБ — до кінця червня 2014 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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