Вісім українських казино оштрафували на 3,2 млн гривень — Finance.ua
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Вісім українських казино оштрафували на 3,2 млн гривень

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Вісім українських казино оштрафували на 3,2 млн гривень
Вісім українських казино оштрафували на 3,2 млн гривень
За результатами системної перевірки Держагентства «ПлейСіті» вісім ліцензованих казино отримали штрафи по 400 тис. гривень за ігнорування закону.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Як зазначається, ці організатори азартних ігор не подали звітність вчасно, як цього вимагає Закон «Про державне регулювання азартних ігор».
Санкції застосували до:
  • Golden Bonus,
  • WinBoss,
  • WinBoss «Гральні автомати»,
  • F1RST,
  • Royal Club,
  • WIN,
  • 4444,
  • Party Casino.
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У Мінцифри наголошують, що звітність — це не формальність, а обов’язкова умова для легального грального бізнесу. Кожен оператор має вчасно звітувати про:
  • відповідність ліцензійним умовам,
  • фінансовий стан та рух коштів,
  • вжиті заходи для профілактики та боротьби з ігровою залежністю,
  • інші ключові показники, визначені Законом.
Нагадаємо, у червні 2025 року в Україні розпочав роботу новий державний регулятор ринку азартних ігор — агентство «ПлейСіті». Його мета — зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим та контрольованим. ПлейСіті створили на заміну неефективній КРАІЛ для регулювання сфери грального бізнесу
За матеріалами:
Finance.ua
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