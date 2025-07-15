Україна отримає ще 54 млн грн від конфіскованих коштів російського казино — Finance.ua

Україна отримає ще 54 млн грн від конфіскованих коштів російського казино Сьогодні 11:31 — Казна та Політика

Україна отримає ще 54 млн грн від конфіскованих коштів російського казино

Суд стягнув до бюджету України 2,6 млрд гривень, які належали російському онлайн-казино Pin-Up. Додатково до цієї суми бюджет отримає й нараховані відсотки — 54 млн гривень.

Про це повідомляє Національне агентство з розшуку та менеджменту активів.

Це найбільша сума грошей, яку держава коли-небудь вилучала в рамках спеціальної конфіскації. Передачею цих коштів займатиметься АРМА.

Упродовж усього періоду розслідування АРМА забезпечувало надійне управління арештованими коштами онлайн-казино Pin-Up, попри численні спроби їх повернення.

«Виконання нами рекордної спецконфіскації дасть можливість не лише поповнити бюджет на суму 2,6 млрд грн з плюсом нарахованих відсотків в 54 млн гривень до бюджету, але й вперше АРМА зменшить держборг країни», — заявила Голова АРМА Олена Дума.

Як АРМА захистило мільярди від повернення ворогу

АРМА зіткнулося з безпрецедентним тиском щодо повернення арештованих коштів онлайн-казино Pin-Up. Однак Нацагентство все ж забезпечило збереження та належне управління 2,6 млрд грн арештованих коштів, а також спрямувало кошти на придбання військових облігацій для потреб ЗСУ ще до завершення розслідування.

У листопаді 2024 року, коли суд прийняв сумнівне рішення про зняття арешту з 2,6 млрд грн онлайн-казино, АРМА миттєво звернулося до ДБР з вимогою накласти новий арешт. Завдяки оперативним діям Агентства та професійній роботі ДБР, кошти було повторно арештовано протягом однієї доби.

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За час управління арештованими коштами АРМА спрямувало 2 млрд гривень на придбання військових облігацій. Ці кошти безпосередньо працювали на зміцнення обороноздатності України.

Рекордна спецконфіскація коштів Pin-Up стала важливим прецедентом для майбутніх справ щодо активів агресора та підтвердила ефективність української системи управління арештованими активами.

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