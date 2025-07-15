Україна отримає ще 54 млн грн від конфіскованих коштів російського казино — Finance.ua

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Україна отримає ще 54 млн грн від конфіскованих коштів російського казино

Казна та Політика
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Україна отримає ще 54 млн грн від конфіскованих коштів російського казино
Україна отримає ще 54 млн грн від конфіскованих коштів російського казино
Суд стягнув до бюджету України 2,6 млрд гривень, які належали російському онлайн-казино Pin-Up. Додатково до цієї суми бюджет отримає й нараховані відсотки — 54 млн гривень.
Про це повідомляє Національне агентство з розшуку та менеджменту активів.
Це найбільша сума грошей, яку держава коли-небудь вилучала в рамках спеціальної конфіскації. Передачею цих коштів займатиметься АРМА.
Упродовж усього періоду розслідування АРМА забезпечувало надійне управління арештованими коштами онлайн-казино Pin-Up, попри численні спроби їх повернення.
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«Виконання нами рекордної спецконфіскації дасть можливість не лише поповнити бюджет на суму 2,6 млрд грн з плюсом нарахованих відсотків в 54 млн гривень до бюджету, але й вперше АРМА зменшить держборг країни», — заявила Голова АРМА Олена Дума.

Як АРМА захистило мільярди від повернення ворогу

АРМА зіткнулося з безпрецедентним тиском щодо повернення арештованих коштів онлайн-казино Pin-Up. Однак Нацагентство все ж забезпечило збереження та належне управління 2,6 млрд грн арештованих коштів, а також спрямувало кошти на придбання військових облігацій для потреб ЗСУ ще до завершення розслідування.
У листопаді 2024 року, коли суд прийняв сумнівне рішення про зняття арешту з 2,6 млрд грн онлайн-казино, АРМА миттєво звернулося до ДБР з вимогою накласти новий арешт. Завдяки оперативним діям Агентства та професійній роботі ДБР, кошти було повторно арештовано протягом однієї доби.
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За час управління арештованими коштами АРМА спрямувало 2 млрд гривень на придбання військових облігацій. Ці кошти безпосередньо працювали на зміцнення обороноздатності України.
Рекордна спецконфіскація коштів Pin-Up стала важливим прецедентом для майбутніх справ щодо активів агресора та підтвердила ефективність української системи управління арештованими активами.
За матеріалами:
Finance.ua
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