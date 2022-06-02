Відсьогодні відновлюються камеральні та документальні перевірки податкової звітності — Податкова — Finance.ua

Відсьогодні відновлюються камеральні та документальні перевірки податкової звітності — Податкова

Вчора 14:24 — Казна та Політика

Як пояснили в Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області. Закон України № 2260-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану». Цим законом внесено зміни до Податкового кодексу України.

Законом № 2260 передбачено відновлення камеральних та документальних перевірок податкової звітності та визначення строків та порядку їх проведення (п. 69.2 ст. 69 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ) та відновлення відшкодування сум ПДВ з бюджету.

Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (п. 69.11 ст. 69 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

При цьому суми ПДВ, включені до складу податкового кредиту при здійсненні операцій з придбання товарів, які у подальшому були знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного стану, не включаються до обрахунку суми бюджетного відшкодування, та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду до її повного погашення (п. 69.29 ст. 69 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

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Крім того, Законом № 2260 виключено норму щодо подання на період дії воєнного, надзвичайного стану платниками податків до контролюючого органу податкових декларацій та інших документів в паперовій формі. Зміни в частині камеральних перевірок декларацій та уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, набирають чинності з 02 червня 2022 року.

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