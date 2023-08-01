Відсьогодні українці можуть використовувати криптовалюту для щоденних безготівкових оплат — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Відсьогодні українці можуть використовувати криптовалюту для щоденних безготівкових оплат Сьогодні 10:25 — Криптовалюта

Відсьогодні українці можуть використовувати криптовалюту для щоденних безготівкових оплат

З вівторка, 1 серпня 2023 року, українці можуть використовувати криптовалютну картку для оплат у магазині, ресторані чи кінотеатрі. Компанія Trustee представила віртуальну криптокартку Trustee Plus , яку можна додати у Google Pay чи Apple Pay та використовувати для оплат зі смартфону.

Як повідомили в компанії Trustee, картка емітована Mastercard з такими основними комісіями: 0% за обслуговування картки, 0% за поповнення і перекази криптовалют. При конвертації криптовалюти — комісія 0,5%.

«Я відчуваю неймовірне піднесення і радість, тому що впевнений, що саме зараз ми з вами робимо перший суттєвий крок у світ нових фінансових можливостей. Ми зробили все для того, щоб кожен міг використовувати криптовалюти для щоденних витрат», — повідомив Вадим Груша, засновник та CEO компанії Trustee.

Криптовалютна картка від Trustee доступна відразу після завантаження мобільного застосунку Trustee Plus та проходження верифікації. При використанні застосунку «Дія» підтвердження особи займає близько хвилини.

Звичайна вартість випуску віртуальної криптокартки становить 10 євро. Однак користувачі, які завантажать додаток Trustee Plus та пройдуть верифікацію з 1 до 5 січня, зможуть випустити картку безкоштовно. Наразі пропозицією вже скористалися понад тисяча українців.

«Вже зараз перша 1000 користувачів активувала свої криптокартки в застосунку Trustee Plus. Впевнений, що найближчими годинами ми збільшимо цю цифру в 10 разів.» — зазначив Вадим Груша.

Нагадуємо, що у 2019 році компанія Trustee запустила електронний гаманець Trustee Plus. Створення криптокартки може підштовхнути користувачів купити криптовалюту в Україні та використовувати її як платіжний засіб.

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