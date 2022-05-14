Відновлення відшкодування ПДВ дасть потужний імпульс для розвитку економіки, - експерт — Finance.ua
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Відновлення відшкодування ПДВ дасть потужний імпульс для розвитку економіки, - експерт

Вчора 20:40Казна та Політика
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Розблокування Верховною радою процедури відшкодування ПДВ — крок, який дозволить економіці України швидше відновитися.
Про це повідомляє президент «Укрметалургпрому» Олександра Каленкова.
«Через зупинку відшкодування ПДВ з початку березня підприємства ГМК не мають доступу до 20% своїх оборотних коштів, що призводить до вимушеного скорочення закупівель сировини, матеріалів та послуг, необхідних для виробничого процесу. А від цього страждають тисячі їхніх підрядників та сотні тисяч зайнятих в ГМК та суміжних галузях працівників, зрештою втрати несе бюджет України», — пояснив Каленков.
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За його словами, затверджений парламентом законопроект № 7360 дозволяє продовжити розпочаті ще до війни документальні перевірки податкової звітності, встановлює строки відшкодування ПДВ за період починаючи з лютого 2022, та передбачає інші коригування законодавства, необхідні для перезапуску відшкодування ПДВ експортерам.
«Сподіваюсь, президент якнайскоріше підпише прийняті законодавчі зміни, а Міністерство фінансів зі свого боку не зволікатиме із врегулюванням бюрократичних перепоні. Ухвалення цих рішень надасть потужного імпульсу відновленню виробництва та збільшенню валютних надходжень від експорту металопродукції, а отже і зміцненню потерпаючої від рашистської навали економіки України», — резюмував експерт.

Довідка Finance.ua:

  • відшкодування ПДВ експортерам було заблоковано у квітні цього року. Через це підприємства втратили доступ до 20% оборотних коштів і були змушені скорочувати обсяги виробництва.
  • Європейська бізнес асоціація, своєю чергою, закликала владу якомога швидше вирішити цю проблему.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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