Від початку війни видатки на оборону України зросли у 6 разів — Finance.ua
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Від початку війни видатки на оборону України зросли у 6 разів

Казна та Політика
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Від початку війни видатки на оборону України зросли у 6 разів
Від початку війни видатки на оборону України зросли у 6 разів
Від початку повномасштабного російського вторгнення витрати на оборону України і зарплати військовим зросли в шість разів.
Про це заявив в інтерв’ю РБК-Україна міністр фінансів Сергій Марченко, зазначивши при цьому, що ситуація з держфінансами залишається досить напруженою.
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Відповідаючи на питання про те, як зросли в Україні витрати на оборону, Марченко сказав: «Якщо порівнювати з довоєнним бюджетом, то в 6 разів».
Водночас, говорячи про ситуацію з фінансами в країні, міністр зазначив: «Стабільно напружена, якщо в двох словах. Вона стабільна, тому що у нас особливих змін зараз немає. Але напружена, тому що ми постійно в пошуку. Слід бути постійно зарядженим, постійно працювати на пошук джерел наповнення бюджету, не внутрішніх, а переважно зовнішніх».
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Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав законопроект про оборонний бюджет на суму 858 млрд доларів, що передбачає 800 млн доларів для допомоги Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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