Байден підписав оборонний бюджет США на 2023 рік — Finance.ua

Байден підписав оборонний бюджет США на 2023 рік Сьогодні 11:43 — Світ

Байден підписав оборонний бюджет США на 2023 рік

Президент США Джо Байден підписав законопроект про оборонний бюджет на суму 858 млрд доларів, що передбачає 800 млн доларів для допомоги Україні.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Законопроект передбачає асигнування на програми Міністерства оборони США, військове будівництво, програми національної безпеки Міністерства енергетики, програми розвідки, Державного департаменту, Міністерства внутрішньої безпеки, Морської адміністрації, тощо.

Також у проєкті передбачається:

6 млрд доларів на стримування росії у Європі;

800 млн доларів на допомогу Україні.

Зокрема у документі зафіксовано продовження заборони співпраці США з росією у військовій сфері на п’ять років.

Сенат США схвалив проект бюджету країни на 2023 рік.

Нагадаємо, Конгрес США у четвер, 22 грудня, затвердив поправку до законопроекту про фінансування американського уряду, що дозволить передавати Україні кошти від продажу заарештованих активів країни-агресора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.