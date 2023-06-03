Від початку року у світі звільнили понад 200 тисяч технічних спеціалістів. Це більше, аніж за увесь 2022-й — Finance.ua

Від початку року у світі звільнили понад 200 тисяч технічних спеціалістів. Це більше, аніж за увесь 2022-й Сьогодні 15:45 — Особисті фінанси

Від початку року у світі звільнили понад 200 тисяч технічних спеціалістів. Це більше, аніж за увесь 2022-й

Від початку 2023 року технологічні компанії звільнили понад 200 тисяч співробітників. За увесь 2022-й цей показник становив 154 тисячі.

Про це пише Dou з посиланням на Layoffs.fyi.

«Від середини січня кількість звільнених технічних працівників зросла майже у 8 разів. Дані показують, що 2023 рік перевищив 2022 рік за глобальними скороченнями: з початку року 718 технологічних компаній звільнили 200 039 співробітників», — пише видання MarketWatch

Улітку 2022 року міжнародні IT-компанії зі штаб-квартирами в США захлиснула криза: замороження найму, падіння акцій. Масові скорочення показали — негативні тренди для індустрії не вщухають.

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У червні 2022 року експерти Dou опитували розробників з компаній FAANG про кризу на американському ІТ-ринку. На той час йшлося лише про замороження найму в деяких компаніях на тлі подекуди рекордного падіння акцій. У Meta тоді стверджували: попри згортання деяких проєктів, людей не звільнятимуть.

Втім уже 9 листопада засновник Meta Марк Цукерберг оголосив про скорочення штату компанії на 13%, або ж понад 11 тисяч працівників. За кілька днів до цього новину про масштабні скорочення компанії опублікували у Wall Street Journal — так більшість співробітників Meta і дізналася про те, що в корпорації планують масові звільнення.

18 січня 2023 року про скорочення 10 тисяч працівників (приблизно 5% від загального обсягу штату) розповіла й корпорація Microsoft. Вона, як і решта компаній, пішла на цей крок заради скорочення операційних витрат. Лише за два дні після цього про звільнення 12 тисяч фахівців (6% від загальної кількості) оголосила материнська компанія Google Alphabet Inc.

Також про скорочення повідомили у Salesforce (звільнили 8000 працівників, або ж 10% від свого штату), Twitter (звільнили 3700 працівників, або близько 50% штату) та в низці інших технологічних компаній.

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