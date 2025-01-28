Від 3 до 8 років тюрми. Лікарів будуть карати за навмисне визнання чоловіків придатними — Finance.ua

Від 3 до 8 років тюрми. Лікарів будуть карати за навмисне визнання чоловіків придатними Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Від 3 до 8 років тюрми. Лікарів будуть карати за навмисне визнання чоловіків придатними

Депутати Верховної Ради пропонують парламенту ввести покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років для лікарів військово-лікарської експертизи за навмисне визнання придатними до військової служби тих, хто не підлягає такому призову за станом здоров’я.

Про це йдеться у законопроєкті № 12 442

Пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 337−1 «Порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби».

Нею передбачається покарання за умисне порушення порядку проведення медичного огляду ВЛК, що призвело до призову громадянина на військову службу, який не підлягає такому призову за станом здоров’я.

За відповідне порушення передбачається покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років.

Під час воєнного стану будуть карати позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Те саме діяння, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Усі вищевказані покарання будуть також за умисне порушення порядку проведення медичного огляду ВЛК, що призвело до звільнення від призову або до звільнення з військової служби за станом здоров’я.

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