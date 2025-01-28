Від 3 до 8 років тюрми. Лікарів будуть карати за навмисне визнання чоловіків придатними — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Від 3 до 8 років тюрми. Лікарів будуть карати за навмисне визнання чоловіків придатними

Казна та Політика
182
Від 3 до 8 років тюрми. Лікарів будуть карати за навмисне визнання чоловіків придатними
Від 3 до 8 років тюрми. Лікарів будуть карати за навмисне визнання чоловіків придатними
Депутати Верховної Ради пропонують парламенту ввести покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років для лікарів військово-лікарської експертизи за навмисне визнання придатними до військової служби тих, хто не підлягає такому призову за станом здоров’я.
Про це йдеться у законопроєкті № 12 442.
Пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 337−1 «Порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби».
Читайте також
Нею передбачається покарання за умисне порушення порядку проведення медичного огляду ВЛК, що призвело до призову громадянина на військову службу, який не підлягає такому призову за станом здоров’я.
За відповідне порушення передбачається покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років.
Під час воєнного стану будуть карати позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
Читайте також
Те саме діяння, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
Усі вищевказані покарання будуть також за умисне порушення порядку проведення медичного огляду ВЛК, що призвело до звільнення від призову або до звільнення з військової служби за станом здоров’я.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.