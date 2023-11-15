Ветеранам нададуть додаткові можливості для ведення бізнесу — зареєстровано законопроєкт
У Верховній Раді України зареєстрували новий законопроєкт «Про ветеранське підприємництво». Проєкт спрямований на створення умов для ведення ветеранського бізнесу, включаючи правове визначення, державну підтримку та сприяння у розвитку підприємництва серед ветеранів.
Про це повідомляє Український ветеранський фонд.
«Цей законопроєкт є значним кроком у напрямку надання додаткових можливостей для ветеранів, які прагнуть вести власний бізнес. Він має на меті створення умов для розвитку та підтримки ветеранського бізнесу в Україні. Включає положення, які визначають правовий статус ветеранських підприємств, принципи державної підтримки в цій сфері, а також механізми сприяння ветеранам у веденні бізнесу», — сказано в повідомленні.
Основна причина для розробки цього законопроєкту полягає у позитивному історичному досвіді інших країн, зокрема США, де ветеранський бізнес становить значну частку економіки, з понад 2 мільйонами ветеранських підприємств, що вносять близько 5% до ВВП країни. Це свідчить про потенціал ветеранського бізнесу як важливої складової в підприємницькому середовищі.
Соціологічні дослідження також підтримують необхідність цього законопроєкту. Близько 60% ветеранів та чинних військовослужбовців висловили бажання мати власний бізнес. Така перевага обумовлена не лише економічними, але й психологічними факторами, пов’язаними з переходом від військового до цивільного життя.
Довідка Finance.ua:
- уряд удосконалив грантову програму єРобота для ветеранського бізнесу;
- понад 60% роботодавців ще ніколи не працювали з ветеранами, але починають готуватися до найму колишніх військових, покладають сподівання на програми менторства, очікують допомоги від держави й суспільства та високо цінують професійні навички військовослужбовців.
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