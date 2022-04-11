В яких регіонах триває опалювальний сезон — Finance.ua

В яких регіонах триває опалювальний сезон

Вчора 10:03 — Казна та Політика

В яких регіонах триває опалювальний сезон

У деяких регіонах України через військові дії опалювальний сезон довелося завершити достроково. При цьому опалювальний сезон триває в штатному режимі в тих регіонах, які прийняли багато переселенців із зон бойових дій.

Про це повідомляє міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

«Регіони, які першими отримали удар від росіян, були змушені, на жаль, передчасно припинити теплопостачання (наприклад, у Донецькій, Луганській, Миколаївській, Запорізькій областях, місті Чернігові)», — заявив Чернишов.

Він також зазначив, що рішення про припинення теплопостачання достроково прийняли і деякі органи місцевого самоврядування в регіонах, де не ведуться активні бойові дії. Йдеться про такі області як Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Черкаська та міста Київ і Дніпро.

«Але ми дякуємо споживачам, які з розумінням поставилися до цього!» — додав Чернишов.

Довідка Finance.ua:

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війна та велика кількість біженців, які залишили свої будинки та не можуть передавати показники споживання води, змусили змінити правила розрахунку платежів за воду.

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