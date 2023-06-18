В яких країнах розвинута автомобільна промисловість — Finance.ua

В яких країнах розвинута автомобільна промисловість Сьогодні 22:13 — Технології&Авто

В яких країнах розвинута автомобільна промисловість

Щороку у 195 країнах світу продається від 80 до 90 мільйонів нових автомобілів. Більше половини цих автомобілів (54%) продають в Азії, де проживає більшість населення світу (59%). На інші регіони, такі як США та Канада, припадає лише 5 відсотків населення світу, але 19 відсотків продажів автомобілів.

Про це пише Motor1.com.

Деякі країни досить розвинуті з точки зору технологій. Інші країни відстають з точки зору регулювання та важливості сектору у ВВП.

Хто попереду?

Європейський Союз та Велика Британія, Сполучені Штати, Японія, Корея та Китай мають дуже хороші позиції. Вони мають сильну регуляторну, торговельну, податкову, виробничу та науково-дослідну інфраструктуру. Саме тому майже всі нові автомобілі походять з цих ринків.

Які країни наполегливо працюють?

За цими ринками стоять країни, які наполегливо працюють над тим, щоб стати привабливими для іноземних інвестицій. Індія, Південно-Східна Азія, Північна Африка, Південна Африка та деякі латиноамериканські ринки покращують свій автомобільний ландшафт, запроваджуючи більш ефективні та гнучкі регуляторні норми та полегшуючи автовиробникам інвестиції.

Однак все ще існують проблеми, пов’язані з оподаткуванням імпорту та доходами населення, через які їм важко йти в ногу з розвинутими країнами. Наприклад, Бразилія має потужний виробничий потенціал, але не може впроваджувати новітні технології, оскільки більшість споживачів не можуть їх собі дозволити. Індія теж має подібні проблеми.

Найгірші країни для автомобільної промисловості

Країни з найгіршою автомобільною промисловістю, як правило, є ізольованими з точки зору торгівлі або такими, де місцеве виробництво майже неможливе через відсутність інфраструктури та підтримки з боку місцевої влади.

Наприклад в Ірані економіка значною мірою заблокована міжнародними санкціями, які роблять майже неможливим імпорт нових і конкурентоспроможних автомобілів за конкурентними цінами.

Читайте також Які автомобілі найчастіше купують на американських автоаукціонах

Також їх дуже складно виробляти на місці через брак компонентів і доступу до міжнародних технологій. Усі автомобілі, що виробляються в Ірані сьогодні, є переробленими старими моделями, які більше не виробляються в західних країнах.

Значна частина африканського континенту також переживає великі труднощі. Величезний імпорт вживаних автомобілів ставить нові автомобілі в дуже скрутне становище, враховуючи дуже низький рівень доходів населення. Більшість африканців не можуть дозволити собі новий автомобіль. Як наслідок — вулиці заповнені старою технікою.

росія також у складній ситуації. Оскільки західні автовиробники залишили цей ринок після вторгнення в Україну, місцеве виробництво скорочується до кількох невеликих компаній, яким не вистачає технологій, щоб виробляти якісну продукцію.

Крім того, російський ринок повільно перетворюється на ринок-сателіт для китайських виробників, а це означає, що в осяжному майбутньому споживачі не матимуть особливого вибору.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.