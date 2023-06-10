Які автомобілі найчастіше купують на американських автоаукціонах — Finance.ua
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Які автомобілі найчастіше купують на американських автоаукціонах

Технології&Авто
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Українці найчастіше купують автомобілі в США на автомобільних страхових аукціонах. Головна причина — на них машини хоч і пошкоджені, але значно дешевші, ніж у дилерів. Страхові компанії після аварій та інших страхових випадків продають на цих аукціонах десятки тисяч машин на рік.
Звичайно, на аукціонах зазвичай продають усі автомобілі, які надходять на продаж. Однак найбільш популярні забирають одразу, без особливих торгів, інші можуть торгуватись по кілька разів, аж поки не знайдеться покупець.
Зазвичай аукціони рідко показують статистику покупок, тому існують сайти, які збирають інформацію про автомобілі, що були виставлені на продаж та продались через основні автоаукціони США. Наприклад, сайт аналітики автомобільних аукціонів AutoAstat склав рейтинг моделей автомобілів, які найчастіше шукали на ньому протягом останнього тижня.
Згідно зі статистикою, найчастіше шукали BMW 3-ї серії (439 разів на цьому тижні), за ним йдуть Audi Q5 (413 запитів) і Tesla Model 3 (409). Це свідчить про те, що користувачі цікавляться цими марками та моделями та прагнуть придбати їх на аукціонах.
Які автомобілі найчастіше купують на американських автоаукціонах
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За матеріалами:
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