В «Укрзалізниці» запевняють, що індексація тарифів на вантажні перевезення критично не вплине на аграріїв — Finance.ua

В «Укрзалізниці» запевняють, що індексація тарифів на вантажні перевезення критично не вплине на аграріїв Сьогодні 07:05

В «Укрзалізниці» запевняють, що індексація тарифів на вантажні перевезення критично не вплине на аграріїв

Запропонована «Укрзалізницею» індексація тарифів на вантажні перевезення на 37% не буде матиме критичного впливу на діяльність аграріїв.

Про це у коментарі Укрінформу заявив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов.

За його словами, вартість залізничної логістики у січні 2024 року становила 21 дол./т, а в січні 2025-го — 13−14 дол./т, за середньої відстані перевезень зерна в 650 км.

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Він пояснив, що це сталося внаслідок здешевлення використання вагонів-зерновозів. Так, рік тому його вартість становила 1600−1700 грн на добу, а зараз, через профіцит вагонів, знизилася до 203−205 грн на добу. Завдяки цьому тариф на залізничні перевезення знизився майже на 8 дол./т.

Ткачов зазначив, що «Укрзалізниця» пропонує проіндексувати тарифи на 37%, що приведе до зростання вартості лише на 4 дол./т. У підсумку, загальна вартість логістики для аграріїв становитиме 18 дол./т, що все ще менше, ніж 21 дол./т, який був рік тому.

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«Розмови про критичність підвищення тарифів для аграріїв не мають реальних підстав. Ці зміни істотного впливу на аграріїв не матимуть. Навіть до війни вартість експортної логістики була вищою — понад 25 дол./т», — пояснив експерт.

Ткачов не дає прогнозів щодо дати впровадження індексації тарифів на вантажні перевезення, оскільки попереду погодження рішення із зацікавленими відомствами, зокрема, Мінрозвитку та Мінекономіки.

Як повідомлялось, в Україні триває робота з погодження індексації тарифів на залізничні вантажні перевезення; нові тарифи не будуть запроваджувати з 1 лютого 2025 року.

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