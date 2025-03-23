В Україні зросла частка непрацюючих кредитів: причини — Finance.ua

В Україні зросла частка непрацюючих кредитів: причини Сьогодні 16:07 — Кредит&Депозит

В Україні зросла частка непрацюючих кредитів: причини

За даними звітності банків, частка NPL у банківському секторі станом на 1 лютого 2025 року становила 30,5%, що лише на 0,2 відсоткового пункту більше за показник станом на 1 січня 2025 року.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

Причина зростання NPL

Єдина причина зростання NPL у січні — статистичний ефект від запровадження банками нових підходів.

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Так, через включення до NPL придбаних або створених знецінених активів їх обсяг збільшився на 13,9 млрд грн, що становить 1,1% валового кредитного портфеля.

Ще одна нова складова NPL — реструктуризовані активи, за якими після припинення їх визнання непрацюючими банк здійснив повторну реструктуризацію та/або за якими наявне прострочення погашення боргу більше 30 календарних днів, — збільшила обсяг NPL на 0,8 млрд грн, що дорівнює 0,1% кредитного портфеля.

Водночас окремі активи, що визнані дефолтними через фінансовий стан боржника, який свідчить про неспроможність виконувати зобов’язання щодо сплати відсотків перед усіма кредиторами, відсутність фінансової звітності боржника в банку та інші причини, банки можуть не враховувати до NPL, ґрунтуючись на судженні про відсутність потреби вжиття заходів з урегулювання заборгованості.

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Обсяг таких кредитів становив 9,6 млрд грн, або 0,7% від загального обсягу кредитного портфеля.

Серед чинників, які позитивно впливали на частку NPL, залишається подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості.

Як змінилася частка NPL

Частка NPL майже не змінилася у державних та іноземних банках. Натомість у приватних банках частка непрацюючих кредитів надалі скорочується.

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Без урахування боргів колишніх власників Приватбанку та старих боргів, що виникли ще до оздоровлення банківської системи під час кризи 2015−2017 років, частка непрацюючих кредитів станом на 1 лютого 2025 року становить 18,9% (25,3% у державних банках).

Запроваджені зміни мають суттєвіший вплив на кредитний портфель бізнесу, частка NPL якого з початку року зросла на 0,7 в. п. — до 39,6%. Водночас частка NPL населення з початку року зросла лише на 0,1 в. п. — до 15,6%.

Нагадаємо, Сергій Колодій з Райффайзен Банк заявив , ставки за депозитами однозначно зростатимуть, але це відбуватиметься поступово, з огляду на динаміку самих депозитів та внутрішніх управлінських рішень банків.

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