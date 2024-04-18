В Україні запустили освітню кампанію з особистої кібербезпеки для громадян — Finance.ua
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В Україні запустили освітню кампанію з особистої кібербезпеки для громадян

Особисті фінанси
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В Україні запустили освітню кампанію з особистої кібербезпеки для громадян
В Україні запустили освітню кампанію з особистої кібербезпеки для громадян
В Україні проведуть інформаційно-освітню кампанію з особистої кібербезпеки, щоб підвищити загальний рівень обізнаності про загрози, що існують онлайн, та навчити українців основам кібергігієни.
Про це повідомляє Представництво Фонду цивільних досліджень та розвитку США в Україні (CRDF Global в Україні).
Кібербезпека є важливою складовою національної безпеки України й колективної безпеки цивілізованого світу. І дбати про кібербезпеку має кожен громадянин, незалежно від соціального статусу чи вікової категорії.
На кого буде спрямована кампанія:
  • одними з найвразливіших є підлітки (11−17 років) — вони користуються всіма технологіями значно впевненіше за більшість дорослих, але мають менше життєвого досвіду і критичного мислення, через що легше потрапляють на гачки шахраїв;
  • дорослі (18−59 років) користуються технологічними новинками більш вибірково, але не вважають себе цікавими для кіберзлочинців, а тому продовжують нехтувати правилами безпеки;
  • люди похилого віку (60+), адже з початком повномасштабного вторгнення вони все більше користуються онлайн-інструментами для отримання новин і звʼязку з рідними, а значить — також потребують підтримки і пояснення правил кібергігієни.
Основні правила кібербезпеки:
  • не діліться персональною інформацією з незнайомцями та не поширюйте її в мережі;
  • використовуйте антивірус та вчасно оновлюйте програмне забезпечення;
  • не переходьте за підозрілими посиланнями;
  • використовуйте довгі та складні паролі для різних акаунтів;
  • активуйте двофакторну аутентифікацію;
  • робіть резервне копіювання даних;
  • не давайте фізичного доступу до ваших пристроїв;
  • блокуйте екрани гаджетів.
Основні принципи кібергігієни разом з інтерактивною грою для перевірки знань доступні для ознайомлення на сторінці.
Нагадаємо, користуючись безкоштовною мережею відкритого доступу Wi-Fi у громадських місцях, кав’ярнях та транспорті, потрібно розуміти, що існує ризик для ваших особистих та фінансових даних. Зловмисники можуть створити власну «фальшиву» мережу Wi-Fi з безкоштовним доступом. Підключившись до такої мережі, ваш пристрій знаходиться практично в повному розпорядженні хакера.
Безпека ваших фінансових даних в Інтернеті починається зі створення безпечного пароля. Він необхідний, щоб захистити облікові записи від шахраїв.
За матеріалами:
Finance.ua
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