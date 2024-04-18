В Україні запустили освітню кампанію з особистої кібербезпеки для громадян — Finance.ua

В Україні запустили освітню кампанію з особистої кібербезпеки для громадян Сьогодні 12:47 — Особисті фінанси

В Україні запустили освітню кампанію з особистої кібербезпеки для громадян

В Україні проведуть інформаційно-освітню кампанію з особистої кібербезпеки, щоб підвищити загальний рівень обізнаності про загрози, що існують онлайн, та навчити українців основам кібергігієни.

Про це повідомляє Представництво Фонду цивільних досліджень та розвитку США в Україні (CRDF Global в Україні).

Кібербезпека є важливою складовою національної безпеки України й колективної безпеки цивілізованого світу. І дбати про кібербезпеку має кожен громадянин, незалежно від соціального статусу чи вікової категорії.

На кого буде спрямована кампанія:

одними з найвразливіших є підлітки (11−17 років) — вони користуються всіма технологіями значно впевненіше за більшість дорослих, але мають менше життєвого досвіду і критичного мислення, через що легше потрапляють на гачки шахраїв;

дорослі (18−59 років) користуються технологічними новинками більш вибірково, але не вважають себе цікавими для кіберзлочинців, а тому продовжують нехтувати правилами безпеки;

люди похилого віку (60+), адже з початком повномасштабного вторгнення вони все більше користуються онлайн-інструментами для отримання новин і звʼязку з рідними, а значить — також потребують підтримки і пояснення правил кібергігієни.

Основні правила кібербезпеки:

не діліться персональною інформацією з незнайомцями та не поширюйте її в мережі;

використовуйте антивірус та вчасно оновлюйте програмне забезпечення;

не переходьте за підозрілими посиланнями;

використовуйте довгі та складні паролі для різних акаунтів;

активуйте двофакторну аутентифікацію;

робіть резервне копіювання даних;

не давайте фізичного доступу до ваших пристроїв;

блокуйте екрани гаджетів.

Основні принципи кібергігієни разом з інтерактивною грою для перевірки знань доступні для ознайомлення на сторінці

Нагадаємо, користуючись безкоштовною мережею відкритого доступу Wi-Fi у громадських місцях, кав’ярнях та транспорті, потрібно розуміти , що існує ризик для ваших особистих та фінансових даних. Зловмисники можуть створити власну «фальшиву» мережу Wi-Fi з безкоштовним доступом. Підключившись до такої мережі, ваш пристрій знаходиться практично в повному розпорядженні хакера.

Безпека ваших фінансових даних в Інтернеті починається зі створення безпечного пароля. Він необхідний, щоб захистити облікові записи від шахраїв.

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