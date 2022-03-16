В Україні запрацював Національний портал допомоги населенню — Finance.ua

«Національний портал допомоги населенню (НПДН) містить контакти та інформацію для цивільних, яким потрібна допомога. Тут ви знайдете дані про те, до кого звертатися та як діяти у конкретних обставинах під час війни», — ідеться у на сайті.
На порталі доступна інформація як для тих, хто зараз перебуває у зоні опору, так і для переселенців, про безпекові питання, харчові продукти, медичну допомогу, евакуацію, волонтерство, ситуацію на кордонах, допомогу з-за кордону, транспорт, житло, мобілізацію тощо.
Портал створено у партнерстві з фондом «Повернись живим», порталом Ukr.net, Українським інститутом майбутнього.
Усі посилання на порталі перевірені, інформація постійно оновлюється.
Довідка Finance.ua:
Міністерство економіки України повідомило, що підприємства у зоні активних бойових дій можуть отримати держдопомогу в переміщенні потужностей до західних регіонів країни;
українці, які втратили роботу через війну, можуть отримати 6 500 грн в межах єПідтримки. На допомогу можуть претендувати наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп, зареєстровані у тих областях, де ведуться найактивніші бойові ді.