В Україні запрацював Національний портал допомоги населенню — Finance.ua

В Україні запрацював Національний портал допомоги населенню

Вчора 12:43 — Особисті фінанси

В Україні запрацював Національний портал допомоги населенню

В Україні запрацював Національний портал допомоги населенню.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт порталу

«Національний портал допомоги населенню (НПДН) містить контакти та інформацію для цивільних, яким потрібна допомога. Тут ви знайдете дані про те, до кого звертатися та як діяти у конкретних обставинах під час війни», — ідеться у на сайті.

На порталі доступна інформація як для тих, хто зараз перебуває у зоні опору, так і для переселенців, про безпекові питання, харчові продукти, медичну допомогу, евакуацію, волонтерство, ситуацію на кордонах, допомогу з-за кордону, транспорт, житло, мобілізацію тощо.

Якщо потрібної інформації не знайшлось, є можливість повідомити про це через форму зворотного зв’язку

Портал створено у партнерстві з фондом «Повернись живим», порталом Ukr.net, Українським інститутом майбутнього.

Усі посилання на порталі перевірені, інформація постійно оновлюється.

Довідка Finance.ua:

Міністерство економіки України повідомило, що підприємства у зоні активних бойових дій можуть отримати держдопомогу в переміщенні потужностей до західних регіонів країни;

українці, які втратили роботу через війну, можуть отримати 6 500 грн в межах єПідтримки. На допомогу можуть претендувати наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп, зареєстровані у тих областях, де ведуться найактивніші бойові ді.

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