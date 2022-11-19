В Україні закриється частина валютних обмінників: як вплинуть нові правила — Finance.ua
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В Україні закриється частина валютних обмінників: як вплинуть нові правила

Валюта
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В Україні через нові правила для обмінників частина невеликих фінкомпаній може закритися. Вони також скоротять кількість своїх відділень.
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«Закриється маса маленьких обміночок, тому що їхня ефективність одразу зведеться до нуля. Або для того, щоб сплатити таку комісію, вони мають показати відмінний результат своєї роботи, інакше навіщо таке тримати», — вважає керівник аналітичного відділу Міжнародної академії біржової торгівлі Андрій Шевчишин.
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Згідно з новими правилами, кожен обмінний пункт, що перебуває в населеному пункті з населенням понад 50 тис., має сплачувати внесок у розмірі 3 мінімальних зарплат (МЗП) — лише 20,1 тис. грн на місяць.
Сплата внеску не звільнятиме від сплати інших авансових внесків та сума внеску не підлягає поверненню платнику податків або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов’язань за іншими податками та зборами, тобто вважатиметься узгодженою сумою грошових зобов’язань.
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Всі експерти одностайні, що в результаті дії закону багато обмінників залишать ринок, оскільки для багатьох дрібних небанківських обмінників, яких на кінець минулого року було близько 4 тис., сплата таких сум непідйомна.
За підсумками жовтня готівковий курс гривні зміцнився. Це сталося вперше від початку війни. Що свідчить як про стабільність на фінансовому ринку України, так і відсутність дефіциту валюти. Серед іншого цьому сприяло зростання золотовалютних резервів України — у жовтні вони збільшилися на 1,312 млрд доларів (+5,5%).

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За матеріалами:
УБР
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