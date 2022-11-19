В Україні закриється частина валютних обмінників: як вплинуть нові правила — Finance.ua

В Україні закриється частина валютних обмінників: як вплинуть нові правила Сьогодні 14:25 — Валюта

В Україні через нові правила для обмінників частина невеликих фінкомпаній може закритися. Вони також скоротять кількість своїх відділень.

Читайте також Данилишин повідомив про ситуацію на валютному ринку: чи зростає попит на долари

«Закриється маса маленьких обміночок, тому що їхня ефективність одразу зведеться до нуля. Або для того, щоб сплатити таку комісію, вони мають показати відмінний результат своєї роботи, інакше навіщо таке тримати», — вважає керівник аналітичного відділу Міжнародної академії біржової торгівлі Андрій Шевчишин.

Згідно з новими правилами, кожен обмінний пункт, що перебуває в населеному пункті з населенням понад 50 тис., має сплачувати внесок у розмірі 3 мінімальних зарплат (МЗП) — лише 20,1 тис. грн на місяць.

Сплата внеску не звільнятиме від сплати інших авансових внесків та сума внеску не підлягає поверненню платнику податків або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов’язань за іншими податками та зборами, тобто вважатиметься узгодженою сумою грошових зобов’язань.

Читайте також Яким буде долар цього тижня

Всі експерти одностайні, що в результаті дії закону багато обмінників залишать ринок, оскільки для багатьох дрібних небанківських обмінників, яких на кінець минулого року було близько 4 тис., сплата таких сум непідйомна.

За підсумками жовтня готівковий курс гривні зміцнився. Це сталося вперше від початку війни. Що свідчить як про стабільність на фінансовому ринку України, так і відсутність дефіциту валюти. Серед іншого цьому сприяло зростання золотовалютних резервів України — у жовтні вони збільшилися на 1,312 млрд доларів (+5,5%).

УБР За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.