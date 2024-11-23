В Україні за рік зменшились продажі нових бензинових авто майже на 20% — Finance.ua

В Україні за рік зменшились продажі нових бензинових авто майже на 20% Сьогодні 19:07 — Технології&Авто

В Україні за рік зменшились продажі нових бензинових авто майже на 20%, Фото: freepik

Українці продовжують обирати автомобілі з бензиновими двигунами, хоча продажі нових бензинових авто у жовтні 2024 року знизились на 19% порівняно з минулим роком.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Зазначається, що у жовтні автопарк країни поповнили 2,1 тисячі нових автомобілів з бензиновими ДВЗ.

Водночас, зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у жовтні 2023 р. вони охоплювали 45% ринку нових авто, то зараз — 36%.

Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став компактний кросовер Renault Duster.

Топ-5 нових бензинових авто за жовтень:

Renault Duster — 249 одиниць; Suzuki SX4 — 109 одиниць; Mazda CX5 — 108 одиниць; Hyundai Tucson — 103 одиниці; Kia Sportage — 94 одиниці.

Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість.

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Бензиновими були 46% б/в авто, що у жовтні перейшли на українські номери (понад 7,5 тис. од.). Їх середній вік становив 11 років.

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

Volkswagen Golf — 661 одиниця; Renault Megane — 326 одиниць; Audi Q5 — 324 одиниці; Skoda Octavia — 316 одиниць; Volkswagen Tiguan — 309 одиниць.

Нагадаємо, популярність електромобілів продовжує стрімко зростати. За даними дослідження компанії Accenture, більш ніж половина водіїв по всьому світу планують придбати електрокар протягом найближчих 10 років.

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