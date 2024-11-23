В Україні за рік зменшились продажі нових бензинових авто майже на 20% — Finance.ua
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В Україні за рік зменшились продажі нових бензинових авто майже на 20%

Технології&Авто
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В Україні за рік зменшились продажі нових бензинових авто майже на 20%
В Україні за рік зменшились продажі нових бензинових авто майже на 20%, Фото: freepik
Українці продовжують обирати автомобілі з бензиновими двигунами, хоча продажі нових бензинових авто у жовтні 2024 року знизились на 19% порівняно з минулим роком.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Зазначається, що у жовтні автопарк країни поповнили 2,1 тисячі нових автомобілів з бензиновими ДВЗ.

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Водночас, зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у жовтні 2023 р. вони охоплювали 45% ринку нових авто, то зараз — 36%.
Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став компактний кросовер Renault Duster.
Топ-5 нових бензинових авто за жовтень:
  1. Renault Duster — 249 одиниць;
  2. Suzuki SX4 — 109 одиниць;
  3. Mazda CX5 — 108 одиниць;
  4. Hyundai Tucson — 103 одиниці;
  5. Kia Sportage — 94 одиниці.
Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість.
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Бензиновими були 46% б/в авто, що у жовтні перейшли на українські номери (понад 7,5 тис. од.). Їх середній вік становив 11 років.
Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
  1. Volkswagen Golf — 661 одиниця;
  2. Renault Megane — 326 одиниць;
  3. Audi Q5 — 324 одиниці;
  4. Skoda Octavia — 316 одиниць;
  5. Volkswagen Tiguan — 309 одиниць.
Нагадаємо, популярність електромобілів продовжує стрімко зростати. За даними дослідження компанії Accenture, більш ніж половина водіїв по всьому світу планують придбати електрокар протягом найближчих 10 років.

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За матеріалами:
Finance.ua
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