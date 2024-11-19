Більшість українських водіїв через 10 років віддаватимуть перевагу електричним авто — дослідження — Finance.ua
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Більшість українських водіїв через 10 років віддаватимуть перевагу електричним авто — дослідження

Технології&Авто
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Більшість українських водіїв через 10 років віддаватимуть перевагу електричним авто — дослідження
Більшість українських водіїв через 10 років віддаватимуть перевагу електричним авто — дослідження
Популярність електромобілів продовжує стрімко зростати. За даними дослідження компанії Accenture, більш ніж половина водіїв по всьому світу планують придбати електрокар протягом найближчих 10 років.
Найвищий рівень зацікавленості спостерігається в Китаї, де 65% респондентів переконані, що за електромобілями майбутнє. Для порівняння, у Німеччині такої думки дотримуються лише 37% опитаних, пише AMPERCAR.com.
Сполучені Штати займають другу позицію на глобальному ринку електромобілів. У цій країні 54% автовласників планують перейти на електротранспорт, тоді як лише 11% рішуче відкидають таку можливість. Китай, який утримує лідерство в цій галузі, демонструє ще більшу зацікавленість: майже половина тих, хто наразі не володіє електромобілем, планують його придбати протягом найближчих п’яти років.
Зараз покупці електричних авто ставлять перед виробниками високі вимоги: головними критеріями вибору стали надійність, безпечність і прийнятна вартість. Якщо раніше основну увагу привертали екологічність та тривалий термін служби, то зараз ці аспекти відійшли на другий план.
Також електрокари стають усе доступнішими, а їхній асортимент постійно розширюється — від недорогих компактних моделей до розкішних преміальних варіантів. Цей розвиток підтверджує: електрокари вже давно не фантастика, а реальність, яка впевнено захоплює світ.
Бензин, дизель, електрокар… Це не важливо, адже кожен водій завжди мусить мати при собі автоцивілку. Найкращі варіанти від страхових компаній ми зібрали в одному місці за цим посиланням.
За матеріалами:
Ampercar
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