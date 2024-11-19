Більшість українських водіїв через 10 років віддаватимуть перевагу електричним авто — дослідження Сьогодні 08:33 — Технології&Авто

Більшість українських водіїв через 10 років віддаватимуть перевагу електричним авто — дослідження

Популярність електромобілів продовжує стрімко зростати. За даними дослідження компанії Accenture, більш ніж половина водіїв по всьому світу планують придбати електрокар протягом найближчих 10 років.

Найвищий рівень зацікавленості спостерігається в Китаї, де 65% респондентів переконані, що за електромобілями майбутнє. Для порівняння, у Німеччині такої думки дотримуються лише 37% опитаних, пише AMPERCAR.com.

Сполучені Штати займають другу позицію на глобальному ринку електромобілів. У цій країні 54% автовласників планують перейти на електротранспорт, тоді як лише 11% рішуче відкидають таку можливість. Китай, який утримує лідерство в цій галузі, демонструє ще більшу зацікавленість: майже половина тих, хто наразі не володіє електромобілем, планують його придбати протягом найближчих п’яти років.

Зараз покупці електричних авто ставлять перед виробниками високі вимоги: головними критеріями вибору стали надійність, безпечність і прийнятна вартість. Якщо раніше основну увагу привертали екологічність та тривалий термін служби, то зараз ці аспекти відійшли на другий план.

Також електрокари стають усе доступнішими, а їхній асортимент постійно розширюється — від недорогих компактних моделей до розкішних преміальних варіантів. Цей розвиток підтверджує: електрокари вже давно не фантастика, а реальність, яка впевнено захоплює світ.

Ampercar За матеріалами:

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